In Leipzig isst Günther Jauch die erste Auster seines Lebens

Leipzig

Das war die am schnellsten ausverkaufte Veranstaltung im „ Frischeparadies“: Innerhalb von drei Tagen waren sämtliche Tickets weg für den „Abend mit Günther Jauch“. Trotz des satten Preises von 200 Euro pro Nase. Zwischen fünf exquisiten Gängen erzählte der Entertainer am Freitagabend in Leipzig aus seinem Alltag als TV-Moderator, Weingutbesitzer und Gastronom. Dafür machte er eine Ausnahme, aß die erste Auster seines Lebens und manches andere: „Ich bin ja schon mittendrin in der Fastenzeit und versuche eigentlich, nichts zu essen. Wenn es gar nicht mehr geht, nehme ich mir einen kleinen Quark.“ Abnehmen möchte er, aber auch mal ein paar Wochen auf Dinge verzichten, um zu sehen, ob man die wirklich braucht. Unter anderem auf Wein.

Jauchs wollten nach Leipzig ziehen

Der 63-Jährige und seine Ehefrau Thea, die ihn begleitete, haben einen wohlwollenden Bezug zur Stadt: Eine ihrer vier Töchter studiert an der hiesigen Uni BWL. „Ich habe mich sogar mal mit dem Gedanken getragen, nach Leipzig zu ziehen“, verriet der Moderator den überraschten Zuhörern. Gleich nach dem Mauerfall, da wohnte er noch in München: „Meiner Frau und mir war sofort klar, dass wir in die neuen Länder wollen.“ Außer Leipzig standen Dresden und Potsdam zur Debatte – die letztere Stadt wurde es dann.

Günther Jauch legte einen heiteren Abend im „Frischeparadies“ mit einem bestens vorbereiteten Betriebsleiter Thorsten Reichel hin und signierte auch seine Weinflaschen. Quelle: André Kempner

Kleine Tour durch die Stadt

Den Tag in Leipzig nutzte der Entertainer für eine kleine Tour zu seinen Kunden, besuchte das „Falco“, das „Chateau 9“ und die Weinbar Renkli im Peterssteinweg, wo es seine Weine schon gibt. Im „Falco“ ließ er sich die Stadt von oben zeigen, in der Karli schaute er sich das Ganze von Nahem an: „Mir gefällt es hier wahnsinnig gut, die vielen kleinteiligen Geschäfte erinnern mich an London.“ Was den Fußball betrifft, so findet der Ex-Sportmoderator, Bayern München sei schon oft genug Meister geworden ...

Eine Flasche zum Signieren

Auf Jauchs saarländischem Weingut von Othegraven wird ausschließlich Riesling produziert, von ganz trocken bis edelsüß. Denn der Geschmack ist verschieden: „Bei den Leipzigern muss der Wein nicht knochentrocken sein. Hamburger oder Bremer wollen ausschließlich trockenen Wein“, erzählte er. Spannende Fragen und scharfsinnige Antworten flogen im launigen Gespräch mit dem bestens vorbereiteten Betriebsleiter Thorsten Reichel hin und her. Am Ende bekam jeder Gast eine Flasche Wein mit nach Hause – wer wollte, konnte seine vom Kultmoderator signieren lassen.

Keine Autobiografie geplant

Auszeichnungen für seine Fernsehkarriere hat Günther Jauch en masse bekommen. Im November wurde er vom „ Gault Millau“ zum „Gastronom des Jahres“ gekürt – für sein Restaurant Villa Kellermann in Potsdam, das er erst kurz zuvor eröffnet hatte. Er ist Eigentümer des 1914 errichteten Gebäudes am Heiligen See, ließ es aufwendig renovieren und holte sich Spitzenkoch Tim Raue (45) als Partner.

Einen Auftritt auf der Leipziger Buchmesse wird es mit Günther Jauch aber wohl so schnell nicht geben, denn eine Autobiografie will er nicht schreiben: „Mir fehlt der Mitteilungsdrang, ich glaube nicht, dass die Welt das braucht. Und ich halte mein Leben auch nicht für so ereignisreich.“

Von Kerstin Decker