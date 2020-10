Leipzig

Willkommen zurück auf der Mattscheibe, liebe Oberschwester: Die Schauspielerin Arzu Bazman, die im Januar Tochter Lara zur Welt gebracht hat, beendete nach sechs Monaten ihre Babypause und ist ab 6. Oktober wieder in der Krankenhaus-Serie „In aller Freundschaft“ (IaF) im Ersten zu sehen.

In der Serie sind Sie dreifache Mutter, privat seit Anfang des Jahres glückliche Mami einer kleinen Prinzessin. Was ist nach ihrer Rückkehr ans Set der „IaF“ anders geworden?

Eigentlich hat sich nichts geändert. Ich drehe immer noch genauso gern wie früher. Die Arbeit ist für mich ein Segen. Durch meine Tochter schaue ich jetzt natürlich emotionaler auf die Serienkinder. Aber mir ist bewusst, dass es nicht meine eigenen sind. Wir wahren also trotzdem eine professionelle Distanz, aber ich verstehe einige Sachen besser als früher. Und ich sehe die Kinder jetzt tatsächlich mit anderen Augen.

Wird Ihr Töchterchen Lara während der Dreharbeiten backstage betreut oder bleibt es beim Papa?

Wegen Corona möchte ich die Kleine nicht mit ans Set nehmen. Das ginge zwar prinzipiell, aber ich möchte da nichts riskieren. Und ich habe einen ganz tollen Partner! Der arbeitet im Homeoffice und kann sich die Arbeit einteilen. Wenn ich drehe – und das ist ja nicht täglich und vor allem auch nicht den ganzen Tag – dann kümmert sich mein Partner um unsere Kleine. Und wir wohnen hier in Leipzig nicht weit vom Drehort entfernt.

Hatten die Schauspielkollegen bei Ihrer Rückkehr eine Überraschung für Sie parat?

Ich wurde mir einem riesigen Blumenstrauß empfangen. Die Produktionsleiterin stand schon da mit der ganzen Crew, die haben geklatscht und da gab es kein Halten mehr. Da sind reichlich Tränen geflossen. Wegen Corona konnte man sich nicht umarmen, aber wir haben Fern-Umarmungen und Fern-Küsse ausgetauscht. Ich war überglücklich über diesen tollen Empfang.

Thomas Koch alias Dr. Philipp Brentano mit Arzu Bazman alias Oberschwester Arzu in der Cafeteria der Sachsenklinik. Quelle: MDR/Sebastian Kiss

In knapp drei Monaten ist schon wieder Weihnachtszeit. Wie wird Ihr Töchterchen das Fest erleben?

In der Familie meines Partners wird Weihnachten groß geschrieben. Wir werden mit seiner ganzen Familie, den Geschwistern und allen hier in Leipzig feiern. Am Heiligabend gibt es klassisch Kartoffelsalat mit Würstchen. Für mich gibt es dann die Nicht-Schweinefleisch-Variante und da ich keine Mayonnaise mag, mache ich immer noch eine zweite Variante Kartoffelsalat. Lara wird also ihr erstes Weihnachtsfest klassisch und in großer Familien-Runde erleben. Wir freuen uns schon auf ihre leuchtenden Augen unterm Tannenbaum.

Von Regina Katzer