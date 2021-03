Leipzig

Dienstantritt in der „Sachsenklinik“ für einen Arzt im Rollstuhl: Tan Caglar übernimmt eine feste Rolle bei „In aller Freundschaft“. Der 1980 geborene Schauspieler, Comedian und Buchautor sitzt selbst im Rollstuhl. Er hatte sich vor einem Jahr für die neu ausgeschriebene Arztrolle beworben und bekam im Casting den Zuschlag unter 70 Bewerberinnen und Bewerbern.

„Wer könnte besser nachvollziehen als ich, wie es ist, Hilfe zu brauchen. Umso mehr freue ich mich, bei ‚In aller Freundschaft‘ eine Figur zu verkörpern, die anderen Menschen Hilfe geben kann“, freut er sich auf seinen Einsatz im ARD-Dauerbrenner. Seinen ersten Drehtag in Leipzig hatte der gebürtige Hildesheimer vor wenigen Tagen, ab August ist er als Viszeralchirurg Dr. Ilay Demir auf dem Bildschirm zu sehen.

Schauspieler Tan Caglar im weißen Kittel als Arzt Dr. Ilay Demir. Quelle: MDR/Rudolf Wernicke

Mit Humor und Emotionen

Bisher wurden in der „Sachsenklinik“ mehrmals Patienten mit Behinderungen behandelt, aber einen Arzt mit dauerhaftem Handicap gab es noch nicht. Gesucht wurde ein außergewöhnlicher Charakter, der noch mehr Diversität in den Cast bringt. „Gern greift er zu ungewöhnlichen Methoden und lässt sich auch von Autoritäten nicht aufhalten. Schließlich ist Ilay nicht Mediziner geworden, um anderen zu gefallen, sondern um der Beste zu sein und zu helfen. Diese Selbstsicherheit, die auch in eine leichte Arroganz umschlagen kann, hat er sich als Rollstuhlfahrer hart erarbeitet. Und das kommt nicht bei jedem in der ,Sachsenklinik’ gut an. Auch sein besonderer Humor stößt nicht überall auf Gegenliebe“, heißt es in der Ankündigung des MDR.

Erfolgreicher Sportler und Buchautor

Der Deutsch-Türke Tan Caglar wurde mit einer Rückenmarkserkrankung geboren. Mit Mitte 20 war er endgültig auf den Rollstuhl angewiesen. Nachdem er zwei Jahre mit Depressionen kämpfte, erarbeitete er sich als Rollstuhl-Basketballprofi in der 1. Bundesliga, als Motivationstrainer und Model neue Kraft und Lebensfreude. Seine Lebensgeschichte erzählt er in seinem Buch „Rollt bei mir!“ Seit 2017 geht er auch als Stand Up-Comedian auf Tournee. Erst im Februar hat er für den Berliner „Tatort“ mit Meret Becker gedreht.

Von Kerstin Decker