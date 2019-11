Jazz-Star Michael Bublé shoppt in Leipzig – Shorts bei Primark

Leipzig

Unter dem Motto „I’m singin’ in the rain“ tanzte am Sonnabend eine fröhliche Blondine um den Springbrunnen am Richard-Wagner-Platz. Es handelte sich um die Ehefrau des kanadischen Superstars Michael Bublé. Der 44-Jährige gab am Samstagabend im Rahmen seiner Welttournee ein furioses Konzert in der Arena Leipzig. Begleitet wurde er von seiner Frau Luisana Lopilato (32) argentinische Schauspielerin, Sängerin und Model, und den drei Kindern Noah (6), Elias (3) und Vida (1). Von Freitag bis Sonntag logierte Familie Bublé im Hotel Fürstenhof. Von dort aus sind es nur wenige Schritte in die Innenstadt.

Luisana Lopilato, die Ehefrau von Weltstar Michael Bublé, posiert am Springbrunnen Richard-Wagner-Platz unter dem Motto „I'm singin’ in the rain“. Quelle: privat

Bach-Denkmal und Thomaskirche besucht

Der Schmusesänger hatte sich kundig gemacht, was Leipzig alles zu bieten hat. „Ich wusste gar nicht, dass das Genie Johann Sebastian Bach hier gelebt hat“, erzählte er ganz begeistert im Konzert. Offenbar, darauf lässt ein Foto schließen, besuchte er Bach-Denkmal und Thomaskirche. Außerdem wollte er seiner Frau die schönen Gebäude in der Leipziger Innenstadt zeigen. „Und wo sind wir gelandet? Bei Primark. Drei Stunden waren wir dort und haben Shorts gekauft“, erzählte er lachend. In dem Gedränge, das jeden Sonnabend an der Hainspitze herrscht, ist Familie Bublé aber nicht weiter aufgefallen – weder gab es Fangekreische, Selfiealarm noch Verehrerinnen, die in Ohnmacht gefallen sind. Wahrscheinlich hatte Papa Michael, der auf der Bühne als Anzugträger bekannt ist, schlicht und einfach Jeans und Pullover an.

Sohn Noah im Spiderman-Kostüm

Der mehrfache Grammy-Gewinner ist seit Frühjahr 2019 bis Mai 2020 auf einer Tour um die halbe Welt mit mehr als 140 Stationen, darunter acht Konzerte in Deutschland. Ende November geht es für ihn in Großbritannien weiter. Im Februar folgen Neuseeland und Australien. Von März bis Mai 2020 tritt er in den USA und Kanada auf. Sohn Noah war im November 2016 an Leberkrebs erkrankt, daraufhin hatte sich sein Vater vorübergehend aus dem Musikgeschäft zurückgezogen. In Leipzig holte er seinen inzwischen genesenen Sohn für einen knapp 30-sekündigen Auftritt zu sich auf die Bühne, dabei trug der Kleine ein Spiderman-Kostüm.

