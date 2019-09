Juri aus Leipzig spielt eine Hauptrolle in der Kika-Serie „Der Krieg und ich“

Leipzig

Juri aus Leipzig ist 14 – und hatte schon seine erste Hauptrolle. Der Neuntklässler ist gerade in der Kika-Serie „Der Krieg und ich“ zu sehen. Wir haben ihn zum Interview getroffen.

Juri, wen spielst du in „Der Krieg und ich?“

Ich spiele Anton, der zehn Jahre alt ist. Anton lebt im Jahr 1938 und will unbedingt in die Hitler-Jugend – gegen den Willen seines Vaters.

Wann wurde die Serie gedreht?

Schon vor zwei Jahren. Ich hatte sechs Drehtage Ende August und Anfang September.

Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet?

Ich habe mich nicht extrem vorbereitet. Ich habe natürlich den Text gelernt. Aber da ich sehr geschichtsinteressiert bin, weiß ich ziemlich viel über den Zweiten Weltkrieg. Wir hatten zu dieser Zeit auch das Thema in Geschichte, da habe ich noch mehr erfahren.

War das deine erste größere Rolle? Wie bist du zum Schauspielen gekommen?

Ich schauspielere schon immer gerne. Vor zwei Jahren bin ich in die Theater-AG an der Schule und durch eine Freundin zu einem Casting für eine Agentur gekommen. Da wurde ich genommen. Und so kriege ich ab und zu Casting-Angebote.

Was macht dir daran am meisten Spaß? Ich mochte es schon immer, Leute zum Lachen zu bringen, dabei Mimik und Gestik einzusetzen.

Und mit anderen Menschen zu agieren, mit anderen Schauspielern zu arbeiten, das macht mir am meisten Spaß.

Wie war es mit Florian Lukas, der deinen Vater spielt, zusammenzuarbeiten?

Es war natürlich total cool, weil er enorm viel Erfahrung mitbringt. Die Szenen, wo ich mit ihm geschauspielert habe, haben total viel Spaß gemacht. Man merkt, dass er mit Energie reingeht, sich die Rolle anschaut und überlegt, wie er das jetzt spielt. Es war eine große Ehre, mit ihm zu spielen.

Wie funktioniert das mit Schule und Dreharbeiten?

In meiner Schule gibt es sieben Karenztage. Wenn man mal ein oder zwei Tage fehlt, ist das kein Problem.

Was sind deine Lieblingsfächer?

Englisch und Geschichte.

Was machst du in deiner Freizeit am liebsten?

Ich löse gerne den Rubik’s Cube, also den Zauberwürfel, auf Zeit. Ich spiele gerne Tischtennis, treffe mich mit Freunden und lese gerne.

Was drehst du als nächstes?

Das weiß ich noch nicht. Ich habe noch ein Casting für eine Nebenrolle, da weiß ich aber noch nicht, ob es klappt.

Willst du später mal Schauspieler werden?

Früher war das immer mein großer Traum und heute fände es auch noch total spannend. Ich mag es auch sehr, zu reisen.

Was machst du mit dem Geld, dass du beim Film verdienst?

Das lege ich auf mein Konto.

Was würdest du Kindern raten, die auch Schauspieler werden wollen?

Wenn es Spaß macht, soll man es auf jeden Fall ausprobieren. Aber am Set ist es auch mal stressig und man muss Geduld haben.

Hier läuft die Serie „Der Krieg und ich“ Die Folgen 5 (Romek / Polen) und 6 (Vera / Sowjetunion) laufen am 7. September ab 20 Uhr im Kika. Die Folgen 7 (Justus / Deutschland) und 8 (Eva / Tschechische Republik) am 8. September ab 20 Uhr im Kika. Die gesamte Serie ist ab 10. September auch im SWR und ab 3. November in der ARD zu sehen. Alle Folgen gibt es außerdem in der Mediathek.

Von Nadine Marquardt