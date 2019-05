Leipzig

Die Charity-Aktion „Mama ist die Beste“ wurde vor rund drei Jahren in allen Karstadt-Filialen ins Leben gerufen, um lokale, gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, die sich für die Bedürfnisse von Müttern einsetzen. Am Leipziger Standort kam so im vergangenen Jahr eine fünfstellige Summe zusammen. In diesem Jahr wird die bundesweite Aktion erstmals auch in allen Galeria-Kaufhof-Filialen umgesetzt – als Zeichen der Fusion beider Warenhäuser. Wie berichtet, sind Kaufhof und Karstadt verschmolzen. In Leipzig war zuvor die Karstadt-Filiale geschlossen worden, nachdem sich die Warenhaus-Kette mit dem Immobilien-Eigentümer nicht über die künftige Miete hatte einigen können.

Zeichen für die Fusion der Warenhäuser

Als symbolisches Zeichen für das Zusammengehen der beiden Unternehmen übergaben Michael Zielke, ehemaliger Filialgeschäftsführer des geschlossenen Karstadt-Standortes und nun Karstadt-Chef in Dresden sowie Andre Tworowski, Filialgeschäftsführer bei Galeria Kaufhof, jetzt gemeinsam einen Spendenscheck in Höhe von 1180 Euro an die Vertreter des Vereins „Fairbund“.

Projekte für Familien in Not

„Seit drei Jahren kooperieren wir bereits mit ,Fairbund’. Für mich ist es eine persönliche Herzensangelegenheit, dass diese Zusammenarbeit weitergeht und die großartigen Sozialprojekte zugunsten von Familien in Not auch weiterhin unterstützt werden“, betonte Zielke. „Anfang Juni geht ‚Mama ist die Beste‘ bei uns unter dem Motto ‚Montag ist Mama-Tag‘ in eine neue Runde“, sagte Tworowski. „Fairbund“ werde weiter unterstützt, erklärte der Kaufhof-Chef – sehr zur Zufriedenheit von Silke Hirschfeld, die den Scheck für den Verein entgegennahm.

Von lvz