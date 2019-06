Leipzig

Galeria Kaufhof Leipzig hat die Spendenaktion „Mama ist die Beste“ gestartet. Unter dem Motto „Montag ist Mama-Tag“ wird das Warenhaus jeden Montag einen Cent pro Verkaufsbon an Fairbund spenden. Der Verein unterstützt Sozialprojekte zugunsten von Familien in Not. Zum Auftakt der Aktion war auch Cynthia Hanke gekommen, Ehrenamtskoordinatorin bei Fairbund. „Mütter und das, was sie täglich leisten, sind nicht nur eine der wesentlichen Säulen in der Familie, sondern auch in der Gesellschaft“, erklärte Kaufhof-Filialgeschäftsführer Andre Tworowski. „Wir möchten den Müttern etwas zurückgeben, sie unterstützen und Danke sagen.“ Zum Aktionsende im Sommer 2020 erfolgt die Ausschüttung der Spendengelder an Fairbund.

Aktion begann bei Karstadt

Die Aktion „Mama ist die beste“ war vor rund drei Jahren in allen Karstadt-Filialen ins Leben gerufen worden. um lokale, gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, die sich für die Bedürfnisse von Müttern einsetzen. Am Leipziger Standort kam so im vergangenen Jahr eine fünfstellige Summe zusammen. Inzwischen sind Karstadt und Kaufhof fusioniert; der Karstadt-Standort in Leipzig wurde geschlossen, nachdem sich die Warenhaus-Kette mit dem Immobilien-Eigentümer nicht über die künftige Miete hatte einigen können. Die Aktion wird daher nun bei Kaufhof fortgesetzt.

