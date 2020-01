Kim, Sophie, Laura und Jasmin feiern achten Geburtstag

Beucha

Vierfacher Kindergeburtstag bei Familie Mehnert in Beucha: Die eineiigen Vierlinge Laura, Jasmin, Sophie und Kim hatten am Montag nicht nur ihren ersten Schultag im neuen Jahr, sondern auch ihren achten Geburtstag. Schon am Morgen in der Grundschule Beucha, wo Sophie und Jasmin in die Klasse 1a gehen und Laura und Kim die 1b besuchen, wurde den vier Schwestern von Lehrern und Mitschülern gratuliert. „Sie haben ,Zum Geburtstag viel Glück’ gesungen“, strahlte Kim. Und Jasmin berichtete erfreut, dass auch die meisten ehemaligen Klassenkameraden der Klasse 2a gratulierten. Die Vierlinge haben im Dezember die Klassenstufe gewechselt.

Auch am Geburtstag müssen erst Hausaufgaben gemacht werden

Die Mädchen hatten an ihrem Geburtstag vier Stunden Unterricht, waren nur kurz im Hort und haben dann erst einmal zu Hause die Schulaufgaben erledigt. Stolz zeigte Laura ein Aufgabenblatt mit 60 Additionsaufgaben, die sie unter Aufsicht von Mama und Papa gelöst hat. „Alles richtig“, lobte Oma Monika Mehnert ihre Enkeltochter.

Ein wenig aufgeregt waren die Mädchen schon vor der Geburtstagsfeier am Nachmittag, die ihre Eltern Janett (39) und Marcus (37) Mehnert liebevoll vorbereitet hatten. Doch das Geschenkeauspacken musste noch warten. Zunächst versammelte sich die Großfamilie im mit Luftballons und Girlanden geschmückten Wohnzimmer um den Kaffeetisch. Darauf stand auch eine kleine Geburtstagstorte mit acht Kerzen, die die vier Mädchen mit sichtlichem Vergnügen auspusteten.

Mit vollem Einsatz pusten Sophie, Laura, Jasmin und Kim (von links) die acht Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte aus. Quelle: Andre Kempner

Mit dabei waren auch die Großeltern Petra und Heinz Richter, Onkel, Tante, Cousin, Freunde, kurz: das Haus war voll. Auch die Leipziger Volkszeitung gratulierte ihren Patenkindern. Zwar haben die Mädchen schon bei der familiären Weihnachtsfeiergezeigt, dass Gedichteaufsagen und Liedersingen zu ihren leichtesten Aufgaben gehören, doch das Vortragen wurde ihnen am Geburtstag erlassen. Beim Auspacken entdeckten sie vor allem praktische Geschenke, wie Anziehsachen, Lernspiele oder die Schulrucksäcke, die sie von der LVZ bekamen. Die Leipziger Volkszeitung hat vor über sieben Jahren die Patenschaft über die in Deutschland einmaligen Vierlinge übernommen.

Sophie, Laura, Jasmin und Kim (von links) freuen sich über ihre Schulrucksäcke. Quelle: Andre Kempner

In die Rucksäcke passen nun auch alle Bücher, Arbeitshefte, Stifte und Sportsachen hinein, die die Mädchen in der Schule brauchen. Da Mutter Janett sie jeden Morgen zur Schule fährt, hält sich die Schlepperei für die zarten Schwestern zum Glück in Grenzen. Alle vier gehen gern in die Schule, mögen vor allem die Fächer Sport und Kunst und besuchen auch die Englisch-AG. Vater Marcus freute sich, dass alle vier Mädchen beim letzten Mathematiktest gut abgeschnitten hatten: „Kim und Laura hatten volle Punktzahl, Sophie und Jasmin fehlte nur ein Punkt.“ „Durch den Klassenwechsel haben sie jetzt mehr Erfolgserlebnisse und mehr Freude am Lernen“, bekräftigte auch Petra Richter.

Am Abend kam auch Renaldo Faber vorbei, der die Vierlingsmutter Janett während der Schwangerschaft betreute und den Frühchen mit auf die Welt half. Seither hat der Medizinprofessor keinen Geburtstag der vier Schwestern verpasst. Die eineiigen Vierlinge kamen am 6. Januar 2012 als medizinische Sensation im Leipziger Universitätsklinikum zur Welt.

Bruder Lucas auf Klassenfahrt

Einer fehlte allerdings auf der Geburtstagsfeier, der große Bruder Lucas. Der 13-Jährige ist für ein paar Tage mit seiner siebten Klasse zum Wintersport nach Oberwiesenthal gefahren. Von dort aus hat er aber seinen vier Schwestern herzlich gratuliert.

Von Anita Kecke