Autorin Jane Schmidt, studierte Kommunikationswissenschaftlerin und Mutter eines kleinen Mädchens, hat sich einen Lebenstraum erfüllt: Ab sofort ist ihr erstes Kinderbuch im Handel erhältlich. „’Unser Leipzig’ soll Kindern zwischen vier und zwölf Jahren ihren Heimatort näher bringen. Das Affenmädchen Lipska führt auf 32 bunten Seiten durch Geschichte und Kultur, Sport und Handel, Tierwelt und Sehenswürdigkeiten Leipzigs und lüftet auch so manches Geheimnis“, verrät die 28-Jährige.

Mit Glück zum eigenen Buch

Es war ein Glücksfall, als die freie Texterin im vergangenen Jahr in den sozialen Medien auf einen Kinderbuchverlag stieß. Eine Geschichte aus Düsseldorf hatte der „Windy Verlag“ schon auf dem Markt, die zweite wurde nun in Leipzig geschrieben – von Jane Schmidt, die wiederum durch Zufall der Künstlerin Kathrin Krüger begegnete. Die Zweifach-Mutter hat in Görlitz Tourismuswirtschaft studiert, habe aber schon als Kind immer gemalt, erinnert sich die 42-Jährige. „Mein Opa war Künstler, und ich habe irgendwann meine kreative Phase wieder entdeckt“, erzählt sie Augen.

Mit Leidenschaft zum guten Buch

Die Leidenschaft für gute Kinderbücher teilen die beiden Frauen, die stolz auf das Ergebnis sind. Gemeinsam haben sie überlegt, wie sie den Vier- bis Zwölfjährigen ihre Heimatstadt näher bringen wollen. „Wichtig war uns, die Vielfalt der Stadt zu betonen. Dass ein Mädchen durch das Buch führt, war zum Beispiel eine ganz bewusste Entscheidung, weil immer noch viel häufiger Männer diejenigen sind, die die Welt erklären“, sagt Jane selbstbewusst. Kathrins zehnjährige Tochter ist total begeistert vom Kinderbuch ihrer Mama, die ein Jahr lang bis tief in die Nacht am Grafik-Tablet über den Illustrationen saß.

Größter Fan ist Oma Gisela

Janes Oma wohnt in Erfurt und verpasst keinen einzigen Zeitungsausschnitt ihrer Enkelin, die mit ihrem künftigen Ehemann und der Tochter in Leipzig wohnt. „Oma findet mich überall und legt jeden Schnipsel beiseite.“

Hoffnung auf 2021

Der zeitweilige Lockdown für die nächsten vier Wochen bremst die beiden Künstlerinnen vorerst aus – liebend gerne wäre sie auf Lesereise mit ihren Büchern durch die Kindergärten und Schulen gegangen. Die Hoffnung, die nächste Leipziger Buchmesse das erste Mal als Autorin zu erleben, lässt sich Jane aber nicht nehmen.

