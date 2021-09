Leipzig

Filmfans weltweit erleben ab dieser Woche, dass James Bond „Keine Zeit zu sterben“ hat und aus dem Ruhestand auf Jamaika zurückkehren muss. Und – Ohren auf im Kino: Der deutsche Schauspieler Udo Schenk, bekannt aus „In aller Freundschaft“, geht mit auf Schurkenjagd. Der 68-Jährige spricht zum dritten Mal die deutsche Synchronstimme von Ralph Fiennes (58), der den Geheimdienstchef „M“ und Boss von Agent 007 spielt.

„Von Anfang bis Ende spannend“

Die Synchronarbeiten für den Agententhriller mit der sagenhaften Länge von 2:43 Stunden fanden im Februar 2020 in Berlin statt. Udo Schenk hatte dort die englische Fassung vor sich. „Die ist von Anfang bis Ende so spannend, dass man als Kinobesucher gar nicht auf die Idee kommen wird, zwischendurch mal rauszugehen.“ Selbst James-Bond-Fan, ist er begeistert von den Geschichten und wird sich die deutsche Fassung „auf jeden Fall“ im Kino anschauen. Beim nächsten „Bond“ ist Hauptdarsteller Daniel Craig dann nicht mehr dabei. „Für meine Arbeit ist das unerheblich, aber ich bin gespannt, wer der neue Darsteller wird. Daniel Craig wird schwer zu toppen sein. Er ist der Glaubhafteste für den aktuellen Zeitgeist und die politischen Hintergründe“, glaubt Schenk.

Seit 2007 spielt Udo Schenk die Rolle des Urologen Doktor Kaminski in der ARD-Klinikserie „In aller Freundschaft“. Quelle: Rudolf Wernicke

Getroffen hat er Ralph Fiennes nie

Der in Berlin lebende Schauspieler hat an der Theaterhochschule Leipzig studiert. Seit 1996 synchronisiert er den englischen Kollegen Ralph Fiennes, nachdem er sich in einem Casting durchsetzte: „Ich musste allerdings erst lernen, dass der sich Reff Feins ausspricht.“ Dank Fiennes wirkte er in etlichen Blockbustern mit: In den Harry-Potter-Filmen sprach er den dunklen Zauberer Lord Voldemort, in den Bond-Filmen „Skyfall“ (2012) und „Spectre“ (2015) den Mister M. Zu hören war Udo Schenk in „Der Englische Patient“, in „Grand Budapest Hotel“ und „in vielen großartigen Filmen, die nicht im Kino oder Fernsehen liefen, sondern nur auf dem DVD-Markt landeten.“ Getroffen hat er Fiennes nie. Das will er auch nicht, weil er es nicht wichtig findet.

Auch Udo Schenk wurde schon synchronisiert

Außer Ralph Fiennes synchronisiert Udo Schenk seit Jahrzehnten Kevin Bacon, Ray Liotta und den Briten Gary Oldman – letzterer bescherte ihm unter anderem die Rolle des Winston Churchill. „Bei diesen Vier fühle ich mich dem Publikum gegenüber verpflichtet, dass deren deutsche Stimme die gleiche bleibt.“ Der in Wittenberge (Prignitz) geborene Schauspieler hat selbst über 100 Filme gedreht und seine Stimme schon in Synchronisationen aus Spanien, Rumänien und Indonesien gehört. „Das fand ich ganz interessant, aber ich habe nichts verstanden und kann gar nicht beurteilen, ob der Schauspieler seinen Job gut gemacht hat.“ Auch für zwei, drei Blockbuster mit deutscher Besetzung hatte Schenk Anfragen, hätte unter anderem mit Jodie Foster spielen können – aber da reizte ihn die Aufgabe nicht.

Kein Platz für Action in der Sprecherkabine

Nicht nur Schauspieler können synchronisieren, räumt er ein. „Aber nur Schauspieler können gut synchronisieren.“ Drei Dinge müssen stimmen: die Tonqualität, die Übereinstimmung mit den Lippen- und Atembewegungen des Originals und die schauspielerische Leistung. Wenn er mit dem Dialogbuch im Synchronstudio steht, spielt er dieselben Gefühle – ob Angst, Verzweiflung oder auch Hass – wie der Original-Schauspieler. Nur hat er in seiner Sprecherkabine keinen Platz für actionreiche Bewegungen, und die würden der Tonqualität auch nur schaden. Ihre Handys müssen die Synchronsprecher übrigens draußen abgeben, damit nichts vorab an die Öffentlichkeit dringen kann.

Mehr entfalten kann sich Udo Schenk seit 2007 in der ARD-Klinikserie „In aller Freundschaft“: Dort spielt er den Urologen Doktor Rolf Kaminski. Auch in der „Soko Leipzig“, „Soko Wismar“ oder im „Tatort“ war er zuletzt zu sehen. Auf Wunsch echter Ärzte engagiert er sich zudem für die Krebsvorsorge-Kampagne der deutschen Urologen. In diesem Sommer war er auch in Radio- und anderen Werbespots für den Discounter Aldi und für eine Tierkrankenversicherung zu hören.

Von Kerstin Decker