Leipzig

Die Älteren mögen sich noch erinnern: Vor etwas mehr als zehn Jahren wurde aus Leipzig plötzlich ein internationaler Hotspot, für den der Autor André Hermann den passenden Begriff „Hypezig“ erfand. Damals entdeckte auch die „New York Times“ die ostdeutsche Provinz und veröffentlichte gleich mehrere Artikel über die Stadt – als Perle im Schatten von Berlin. Eine Initialzündung.

Aufschwung Leipzig

In der Folge wurde unter anderem daraus die bekannte dynamische Stadtentwicklung mit wirtschaftlichem Aufschwung, glänzenden Neubauten, vielen Touristen, enormem Wachstum. Das Stadtmarketing hat diese Entwicklung immer wieder aufgegriffen und mit perfekt inszenierten Werbe-Bildern in die Welt getragen. Das ist nachvollziehbar, aber eben nicht die ganze Geschichte.

Denn schon die „New York Times“ schrieb damals vor allem über die Vielseitigkeit abseits der Leuchttürme und Hochglanzprodukte: Über die kleinen Cafés, die musikalischen Subkulturen, die Internationalität an vielen Orten und über das bunte Leipzig – das dem ostdeutschen Klischee so gar nicht entsprechen wollte. Im Stadtmarketing ist dies bisher noch nie so prägnant aufgegriffen worden, wie im neuen Werbefilm „Leipzig passt (fast) immer“.

Diversität als Ansporn

Klar kann man sich fragen: Muss das sein? Nein, natürlich nicht. Es ist nur Werbung. Auch darf die gezeigte Leipziger Diversität im Film eher als Ansporn, denn schon als überall gängige Realität wahrgenommen werden. Aber dennoch ist es den Macherinnen und Machern gelungen, einen kurzen Film über wichtige Wesenszüge Leipzigs zu produzieren, den es im Stadtmarketing so bisher nicht gab und der absolut vorzeigbar ist.

Von Matthias Puppe