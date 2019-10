„Lange Nacht der Hotelbars“ in Leipzig

Leipzig

In den großen Metropolen gehören die Bars der besten Hotels zu den Hotspots des Nachtlebens. Auch die Leipziger Bars sind auf trendige Nachtschwärmer eingestellt. Fünf von ihnen machen bei der „Langen Nacht der Hotelbars“ mit, die am 9. November zum zweiten Mal stattfindet. Los geht’s um 20 Uhr. Ein Shuttleservice verbindet die Locations im Halb-Stunden-Takt. Die Tickets sind auf 500 limitiert. Beim Anmelden muss man sich entscheiden, wo man seine Tour beginnen möchte – dort ist dann der erste Cocktail gratis. In allen Häusern gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit DJs oder Live-Künstlern.

Diese Häuser machen mit:

Adina Apartment Hotel am Brühl mit dem kostenfreien Willkommens-Cocktail „Green Leaf“ (Grüner Tee, aromatisiert mit verschiedenen Gewürzen und Botanicals Tanqueray Gin). Es spielt das Duo „Double Neck Revival“ mit Rock und Pop sowie New Country.

Radisson Blu Hotel am Augustusplatz mit dem Willkommens-Cocktail „ Pimm’s Cup Nr. 1“ ( Pimm’s, Ginger Ale, Gurke)

Penta Hotel, Großer Brockhaus, mit dem Willkommens-Cocktail „Sauerrei“ (Zitronenlimonade, dunkler Rum, Limettensaft, Zuckersirup)

Seaside Park Hotel, Richard-Wagner-Straße, mit dem Willkommens-Cocktail „Gin Tonic Tanqueray“ (Tanqueray Gin und Thomas Henry Tonic Water). Hier gibt es elektronische Lounge-Musik auf die Ohren.

Innside Leipzig, Gottschedstraße, mit dem Drink „Tanqueray Sevilla Sprizz“ (Tanqueray Sevilla, Soda Wasser, Prosecco, frisch gepresste Orange)

Die Tickets kosten 14 Euro (zuzüglich Vorverkaufs-Gebühren) und sind online erhältlich unter www.eventbrite.de.

Von Kerstin Decker