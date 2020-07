Lars Menzel und seine Absolventen feiern vorm Leipziger Völkerschlachtdenkmal

Leipzig

Luftballons flatterten im Wind und glückliche Eltern mit Tränen in den Augen standen mit Abstand ums Wasserbecken vorm Völkerschlachtdenkmal, als die ehemaligen 252 Azubis der Johanniter-Akademie Mitteldeutschland ihre Abschlusszeugnisse in den Händen hielten. Und einer war ganz besonders stolz: Lars Menzel, Gründungsvater des Bildungsinstituts. Der gebürtige Oberlausitzer hatte die Schule, die sich zum Campus gemausert hat, vor zwölf Jahren gegründet. Mittlerweile werden Erzieher, Sozialassistenten, Heilerziehungspfleger, Notfallsanitäter und Altenpfleger auch in Dresden, Halle und Magdeburg ausgebildet.

Pläne für 2021

Der 40-Jährige kommt aus der Finanzbranche und wechselte 2004 in den sozialen Bereich: „Hier kann ich mich sinnvoll einbringen und nachhaltig etwas bewegen“, so der Tausendsassa nach der gelungenen Absolventen-Veranstaltung am vergangenen Donnerstag. Die große Party, die in den letzten Jahren in der Leipziger Kulturfabrik „Werk 2“ stattfand, musste aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung ausfallen. Aber sie werde nachgeholt, versprach der Geschäftsführer der Akademie, dessen Gedanken auch im Urlaub kreisen. Ein Charity-Projekt zugunsten der Leipziger Kinderstiftung und des Rotary Club Leipzig steigt am 16. Mai 2021 – eine Oldtimer-Ausfahrt mit jeder Menge fröhlicher Menschen

Für den diesjährigen Abschluss seiner Zöglinge hat sich Lars Menzel Verstärkung ins Boot geholt – Agenturchefin Manuela Luther und auch Thomas Gruschka, Verkaufsleiter von „Sachsen Fernsehen“, der sich wie Menzel als Botschafter der Leipziger Kinderstiftung engagiert, halten die Fäden mit in der Hand. Mit einem bunten Blumenstrauß überraschte der „Johanniter“ die professionelle Veranstaltungsmanagerin, „die keine Angst, aber Respekt vor der Aufgabe gezeigt habe“. In den vier Wochen Vorbereitungszeit wurden Sponsoren und Partner gewonnen: Marktleiter Lucas Musculus ( Rewe) sorgte für Kraftnahrung und Sekt zum Anstoßen, „Telepizza“ lieferte 260 leckere Wraps, Restaurantchef und Leipzigs preisgekrönter Barmixer André Pintz (Imperii) servierte coole Drinks und Marktleiter Ulrich Steinberg (Obi) garantierte, dass der rote Teppich nicht wegflog.

Von Regina Katzer