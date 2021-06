Leipzig

Bundestrainer? Coach beim AC Mailand? In Istanbul? In Frankfurt am Main? In Berlin? Auf Schalke? Tottenham? Everton? Nichts von alldem, der Fußball-Säulenheilige Ralf Rangnick, 62, ist nach wie vor auf dem Markt und zu haben. Der Mann, der 2012 die in Sinn- und Schaffenskrisen befindlichen Red-Bull-Clubs RB Salzburg und RB Leipzig übernahm und einmalige Erfolgsgeschichten folgen ließ, hat sich zuletzt rar gemacht, im EM-Vorfeld zig Medien-Anfragen abschlägig beschieden. Rangnick feierte just in Backnang den 90. Geburtstag seines Vaters Dietrich.

Vize-Schulleiterin: Geräte sind eine große Hilfe

Seine 2019 ins Leben gerufene Ralf-Rangnick-Stiftung lässt RR weder schleifen noch hängen, machte im Rahmen des Projekts „Unternehmen machen Schule“ jetzt seine Aufwartung in der Leipziger Kurt-Masur-Schule. Mit von der Partie: Unternehmer Matthias Gabler (57/Stahlbau Brehna), der eine (digitale) Patenschaft an der Grundschule übernommen hat. Rangnick/Gabler waren bei der Übergabe von 18 I-Pads zugegen, tauschten sich mit den freudig erregten Schülerinnen und Schülern über die digitalen Segnungen der von Gabler finanzierten Neuanschaffungen aus. Die stellvertretende Schulleiterin Christiane Dubiel: „Die I-Pads werden in allen Klassenstufen für Übungen, Team- oder Recherchearbeiten genutzt und sind eine große Hilfe.“ An der Kurt-Masur-Schule-Grundschule lernen 475 Schülerinnen und Schüler.

Stiftung betreut 39 Patenschaften

Im Schuljahr 2020/2021 wurden 39 Patenschaften durch die Ralf-Rangnick-Stiftung betreut, entstanden grüne Klassenzimmer, Verkehrsparcours und Forschergärten. Ralf Rangnick: „In der Pandemie konnten Schüler und Schülerinnen nicht voll beschult werden, wurden Digitalisierungslücken offen gelegt. Kontaktverbote haben das für Kinder so wichtige soziale Miteinander eingeschränkt und auch die Situation daheim war und ist für viele geprägt von Existenzsorgen und Zukunftsängsten. An dieser Stelle ist es die Pflicht der Gesellschaft, unterstützend einzugreifen. Unsere Schulpatenprojekt möchte ein kleiner Teil davon sein. Es ist vor allem Unternehmern wie Matthias Gabler zu verdanken, dass auch in diesen nicht Zeiten, dort geholfen wird, wo Hilfe benötigt wird.“

Wen er künftig trainiert, verriet Rangnick, der RB von der vierten Liga in die Champions League geführt hat, nicht. „Lassen sie sich überraschen.“

Von Guido Schäfer