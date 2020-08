Leipzig

Die britische Komödie „Dream Horse“ feierte am Freitagabend auf der Leipziger Galopprennbahn Scheibenholz seine Deutschlandpremiere. Was für eine perfekte Kulisse – nicht nur die Mitarbeiter des Weltkino Filmverleih, der den Streifen zum Weihnachtsfest in die Kinos bringt, waren von der Atmosphäre begeistert.

Auch Pferdemädchen Charly, die mit ihren Eltern und dem großen Bruder in der dritten Reihe saß, freute sich auf das tierische Erlebnis für die ganze Familie. „Mama und Papa feiern Hochzeitstag, deshalb sind wir heute hier“, erzählte die 12-Jährige. Die Schülerin reitet jeden Samstag auf einem Hof in Seifertshain, am liebsten auf dem Norwegischen Fjordpferd namens Max.

Pferdemädchen Charly erlebte einen tierischen Filmabend im Scheibenholz. Quelle: Regina Katzer

Unter den eingeladenen Gästen war auch Petra Klemann, Chefin der Passage Kinos Leipzig. „Momentan laufen so wenige Komödien. Ein bisschen Aufheiterung in dieser Zeit tut gut“, sagte die Cineastin und suchte sich ein lauschiges Plätzchen unterm Tribünendach.

In der Hauptrolle spielte die bezaubernde Toni Collette, die mit Herz und Verstand die Gemeinschaft eines walisischen Dorfes wieder zusammenschweißte und für berührende Momente sorgte. Am Ende tanzte das ganze Dorf und feierte seinen vierbeinigen Champion „Dream Alliance“.

Offizieller Kinostart ist der 24. Dezember 2020.

