Große Ehrung für vier Leipziger Bürgerrechtler; „ Goldene Henne“ für Politik an Gesine Oltmanns, Katrin Hattenhauer, Uwe Schwabe und Christian Dietrich; für ihren Mut gegen das SED-Regime am 4. 9. 1989 vor der Nikolaikirche.

Zur Galerie Diese Fotos vom Herbst 1989 sind erst viel Jahre später aufgetaucht.

Zur Verleihung von Deutschlands größtem Publikumspreis, werden auch in diesem Jahr wieder beliebte Stars aus Fernsehen, Musik, Sport und Internet sowie Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft erwartet. Die Show findet am kommenden Freitag vor rund 4.500 Zuschauern in der Leipziger Messe statt und wird von MDR-Fernsehen, rbb Fernsehen sowie erstmals auch vom NDR Fernsehen ab 20.15 Uhr live übertragen. Kai Pflaume moderiert die Gala.

Von LVZ