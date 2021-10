Leipzig

Erika und Günter Herold aus Leipzig haben sich am 29. September vor genau 70 Jahren in der Altenburger Brüderkirche das Ja-Wort gegeben. LVZ-Reporterin Regina Katzer hat das Paar besucht, immer auf der Suche nach einem Rezept für die ewige Liebe. Zur Feier des Tages hat sich die 95-jährige Jubilarin ein Krönchen ins weiße Haar gesteckt, der zwei Jahre jüngere Ehemann trägt Krawatte und Weste.

Beschwingt durchs Leben

In einer Tanzschule lernten sie sich kennen. „Ich war 19 und seine Eltern fanden das nicht gut, dass sich ihr Sohn so früh an mich binden wollte“, erinnert sich Erika Herold. Auf dem Tisch liegt eine Lupe mit Beleuchtung, die sie braucht, um alte Fotos anzuschauen. „Die Zeitung kann ich nicht mehr lesen, das übernimmt Günter, der die LVZ jeden Morgen aus dem Briefkasten holt“, plaudert sie.

So ergänzen sich die beiden im Alltag, den sie in ihrer Wohnung im Stadtteil Reudnitz meistern – ohne Fahrstuhl im zweiten Stock. Ganz ohne Hilfe des 63-jährigen Sohnes und der Schwiegertochter geht es allerdings nicht mehr. Ein Mal in der Woche kommt auch ein Pflegedienst vorbei und kauft für das Paar ein. „Das Essen bereite ich uns aber immer noch selber zu“, sagt die Hausfrau und lächelt ihren Mann liebevoll an. Während er nach dem Mittag ein kleines Schläfchen hält, sitzt sie im Sessel und schaut ihre Lieblingsfernsehserie „Rote Rosen“.

Im Thüringischen groß geworden

Erika hat nach der Schule den Beruf der Industriekauffrau bei der damaligen Köhler AG, dem späteren VEB Nähmaschinenwerke Altenburg erlernt. Ein Jahr bevor sie ihrem Liebsten auf dem Tanzboden begegnete, erlitt der Soldat im zweiten Weltkrieg einen Beindurchschuss und kam 1944 in ein Feldlazarett im thüringischen Lager Dora. Später studierte der gebürtige Thüringer Vermessungstechnik und erst nach dem Abschluss wurde geheiratet.

Neuanfang in Leipzig

Täglich fuhr der Ingenieur mit dem Zug nach Leipzig, wo er bei den Wasserwerken in der Johannisgasse arbeitete. Nach drei Jahren beschlossen sie, in die Messestadt zu ziehen. Schweren Herzens nahm Erika Abschied von ihrer Familie, Freunden und Bekannten, um im Leipziger Stadtteil Probstheida eine neue Heimat zu finden. „Ein Mal in der Woche bin ich mit dem Bus nach Altenburg gefahren, um meine Eltern zu sehen. Auf dem Rückweg habe ich ihnen schon den nächsten Brief geschrieben“, sagt Erika und man spürt, wie sehr sie damals unter der Trennung litt.

Schiff ahoi

Die Seefahrerei war ihr liebstes gemeinsames Hobby. „Insgesamt 600 Tage waren wir auf Schiffen unterwegs, um uns die Welt anzuschauen“, weiß Günter zu berichten. Da ihr Budget klein war, schliefen sie immer in den billigsten Kabinen. Hauptsache ein Bett und Verpflegung. Auch auf teure Landausflüge verzichteten sie. „Wir sind lieber alleine losgezogen und haben alles erkundet. Und viel mit den Einheimischen erlebt“, schwärmt Erika.

Für ihren ersten Urlaub im Jahr 1959 trat die damals 33-jährige Schreibkraft in die Freie Deutsche Jungend (FDJ) ein. „Das war eine Jugendtourist-Reise mit einem rumänischen Schiff nach Ägypten und Albanien. Eine letzte Kreuzfahrt gönnte sich das Paar zur Diamantenen Hochzeit vor genau zehn Jahren. „Mein Mann wollte mal nach Grönland. Ihm zuliebe willigte ich ein, obwohl ich lieber ins Warme fahre“, schmunzelt Erika.

Liebesbriefe mit Schleifchen

Erika mag es, wenn Günter aus ihren Liebesbriefen vorliest: „Erinnerungen sind so etwas Schönes!“ Quelle: Regina Katzer

Die beiden sitzen eng aneinander auf ihrem gemütlichen Sofa. Vor ihnen liegt ein Päckchen mit Briefen. Schön verschnürt mit rotem Schleifenband. „Ich mag es, wenn Günter aus meinen Liebesbriefen vorliest. Erinnerungen sind so etwas Schönes“, sagt die 95-Jährige leise. Beide sind sich einig: „Wenn man so alt ist und sagen kann, wir haben alles richtig gemacht, dann war alles gut so.“ Gibt es ein Geheimnis ihrer ewiger Liebe? Ja, das gibt es: „Egal was passiert, wir sind immer füreinander da.“

Von Regina Katzer