Die Boygroup Bangtan Boys (BTS) aus Südkorea elektrisiert auch viele Fans in Leipzig. Hunderte begeisterte Mädchen und Frauen feierten am Sonnabend im Cinestar per Satellitenübertragung das Livekonzert der Mega-Popband in Seoul. Möglicherweise eins der letzten Konzerte der sieben Jungs.