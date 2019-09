Leipzig

Das Publikum hätte minutenlang weitergeklatscht, wenn Corinna Harfouch es nicht gebremst hätte. Da hatte die Schauspielerin bereits Tränen in den Augen, so bewegt war sie. Der Kinofilm „Lara“ ist bis in die kleinsten Rollen hochkarätig besetzt. Aber eigentlich ist es ihr Film, der Film von Corinna Harfouch....