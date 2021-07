Leipzig

Playboy, Jetsetter, Hasardeur, Gauner, Buch-Autor: Harry König lebte auf der Überholspur, liebte Frauen (es mussten nicht die eigenen sein), Autos (siehe Frauen), Partys, den großen Auftritt, Havanna, die Copacabana, München. Auch und vor allem: sein Leipzig. Königs Leitspruch: „Wo ich bin, ist oben. Und wenn ich mal unten bin, ist unten oben. Attacke!“ Der gebürtige Berliner hat viele Jahre in Leipzig verbracht, wurde vom Thälmann-Pionier zum Disco-Besitzer, handelte mit Immobilien, fuhr in Nachwendezeiten im offenen Rolls-Royce durch LE, firmierte unter Sonnenkönig, holte mittenmang den Brasilianer Franklin Bittencourt vom Zuckerhut zum VfB, irrlichterte zwischen steinreich und pleite, war der König des Boulevards. Wenn der bärtige Harry im Barfußgässchen Hof hielt und aus seinem Leben erzählte, verschwand die Trennschärfe zwischen Dichtung und Wahrheit schon mal im Qualm seiner Zigarre.

Porsche-Klau in Paris

Die Vita von King König ist legendär, aber an manchen Stellen mit Vorsicht zu genießen. 1961 flüchtet er in der Pankower Brehmstraße über die Mauer, sagt er, wird von einer Kalaschnikow angeschossen, fällt in den Westteil, sagt er. Aktenkundig ist: Im gelobten Land nimmt es König mit dem Gesetz nicht so genau.

Car Napping in Paris - unglaublich und wahr: 1968 lässt Königs Gang in einem Pariser Nobel-Autohaus 60 Porsche mitgehen bzw. mitfahren. Die Polizei ist der irrigen Annahme, dass eine prominent besetzte Rallye im Gang ist und eskortiert die geklauten Boliden auf den Champs-Élysées. Harry wird verraten und festgenommen. Der 11,3-Sekunden-Sprinter flüchtet in Handschellen von der Polizeiwache, wird wieder dingfest gemacht, wandert fünf Jahre in den Bau. Im Pariser Knast schreibt er die ersten Seiten seiner Auto-Biografie. Die Nummer mit den 60 Boliden wird 1979 verfilmt. „Car Napping“ sehen weltweit 38 Millionen Zuschauer, König huscht in Hitchcock-Manier ein paar Mal durchs Bild. Die Millionen aus der Entführung der Porsches tauchen nie auf.

Auf dem Gentleman-Gangster-Thron

Nach Paris, Knast und Film reißen sich die Medien um den Mann, der zeitweise dem britischen Posträuber Ronnie Biggs den Gentleman-Gangster-Thron entreißt. Aber hatte er wirklich Affären mit Brigitte Bardot und Romy Schneider? Diesbezügliche Passagen aus seinen Memoiren „Ein Leben reicht nicht“ lassen keinen anderen Schluss zu. Seine Discothek U2 pflanzte König übrigens ausgerechnet in die frühere Leipziger Stasi-Zentrale. „Als Zeichnen der Versöhnung.“ Oder so ähnlich.

Als König 2013 nach Jahren an der Copacabana zurück nach Leipzig kehrt, steigt im Fürst im Barfußgässchen eine „Hallo, Harry!“-Party. „Ich wundere mich auch, dass ich noch da bin“, krächzte der 71-Jährige, schob seine Ray-Ban-Brille ins dichte Haar und hob das Schampus-Glas. „Ich habe nichts ausgelassen. Attacke!“

Jetzt ist der Mann, dessen Glas nie halb leer war, für immer gegangen. Mit 79. Sie werden mit Harry Spaß haben im Himmel.

Von Guido Schäfer