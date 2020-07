Leipzig

Als 16-Jährige hüpfte Alexandra Glodde mit Dauerwelle beim Wettbewerb „Gesicht 1991“ auf den dritten Platz, jettete mit Unternehmer Günther Fielmann anschließend für fünf Tage zum Shooting nach Florida und landete über Nacht in einer anderen Welt. 30 Jahre später, die Leipzigerin lebt in ihrem Elternhaus im Stadtteil Marienbrunn, kümmert sie sich liebevoll um die beiden Kinder und arbeitet weiter zielstrebig an ihrer Model-Karriere.

Vom Mannequin zum Model

Im Sommer trage sie am liebsten flache Schuhe, einen Cowboyhut auf dem Kopf und bequeme Klamotten. So bewegt sich die zweifache Mutter und Ehefrau von Kay Stegemann, einem Multimedia-Designer aus Hamburg, auch in ihren vier Wänden und im Garten hinterm Häuschen, das ihr Vater in den Neunzigerjahren gebaut hat. Mit zehn Jahren habe sie in einem Aufsatz den Wunsch geäußert, Mannequin zu werden – oder Erzieherin, erzählt Alex. In der 10. Klasse ging es mit dem Modeln los und auch während des Abiturs, das sie erfolgreich mit 2,0 beendete, wurde sie für Aufträge freigestellt und durfte reisen. Zeitschriften wie „Sibylle“, „Modische Maschen“ und das Lifestyle-Magazin „Max“ buchten die Dunkelhaarige für ihre Fotostrecken. Außerdem stand sie mehrmals für das STERN-Titelfoto vor der Kamera und ließ sich für Kataloge ablichten.

Mit Otto im Film

Komiker Otto Waalkes holte das wandlungsfähige Model für eine kleine Rolle als Kosmetikerin in seinen Streifen „ Otto – Der Liebesfilm“ und auf der Düsseldorfer Königsallee lief sie gemeinsam mit Top-Model Naomi Campbell auf dem Laufsteg – unvergessene Augenblicke im Leben der bodenständigen Leipzigerin. „Heute bin ich glücklich, mit den Ikonen der 90er-Jahre wie Cindy Crawford und Linda Evangelista aufgewachsen zu sein. Die waren athletisch und gesund, meine absoluten Vorbilder“, so Alexandra Stegemann, die auf Ausdauersport, Freeletics und gute Ernährung schwört und ein paar Tipps gibt: „Am besten den Sport in die Alltagsroutine integrieren, wenig tierische Fette zu sich nehmen und Milchprodukte vermeiden.“ Trotz allem kommt aber auch die von allen Familienmitgliedern heiß geliebte Dresdner Eierschecke auf den Tisch.

Mutter, Model und Fotografin

Eine Erzieherin ist Alex nicht geworden, denn nach ein paar Semestern Grundschulpädagogik hat sie das Studium geschmissen, machte dafür eine Ausbildung zur Werbekauffrau und absolvierte bei der IHK ein Aufbaustudium zur Fachkraft für Marketing. Auch die Fotografie habe es ihr angetan – die Autodidaktin bietet professionelle Shootings für jedermann an. „Das Model-Business ist aber mein Hauptgeschäft. Ich will mindestens bis 80 arbeiten, das wäre mein Traum“, sagt die Lady lächelnd. Aufgrund von Corona sei alles heruntergefahren, es gäbe kaum Veranstaltungen und mit zwei Soloselbstständigen unter einem Dach sähe es derzeit nicht rosig aus. Momentan überlege sie, eine Sprecherausbildung zu machen, um Modenschauen auch moderieren zu können. Dank ihrer Kinder Nicolas (6) und Josephine (10), die ihr Kraft und Hoffnung geben, sieht Alexandra positiv in die Zukunft und freut sich schon heute, bald wieder auf einem Laufsteg zu stehen.

Von Regina Katzer