Leipziger Model Amina Lohmeyer feiert Geburtstag

Leipzig

Endlich darf wieder gefeiert werden – mit Abstand und dem Corona-Ellenbogengruß. Model und Vierfachmama Amina Lohmeyer hatte am vergangenen Wochenende Geburtstag und begrüßte liebe Freunde zum Reinfeiern in den heimischen vier Wänden. „Ich habe euch alle vermisst, fühlt euch hier wie zu Hause“, eröffnete die 36-jährige Modeberaterin im weißen Bleistift-Rock mit gelbem Oberteil den Abend im großzügigen Ambiente ihrer Wohnung im Leipziger Musikviertel. An ihrer Seite Harald Hausbeck, Lebensgefährte, früher Bankier und heute selbstständiger Versicherungsmakler, der sich im Club International, Marketingclub und als Präsident des Pferdesportvereins engagiert. Speis und Trank, der von seiner Tochter Charlotte serviert wurde, gab es reichlich – man hätte drei Tage lang durchmachen können, wie der Gastgeber anfangs verlauten ließ.

Einer der ersten Gratulanten war Mike Hübler, der als Personenschützer des ehemaligen US-Generalkonsuls Timothy Eydelnant gearbeitet hat. Der US-Amerikaner und sein Ehemann waren Nachbarn der Familie Lohmeyer/ Hausbeck. Im Treppenhaus liefen sich dessen Sicherheitsdienst und die schöne Frau in ihren bunten Kleidern immer mal über den Weg. Bei einem Renntag auf der Galopprennbahn Scheibenholz kamen der Eishockey-Fan Mike und das Model, das in Kenia geboren wurde, ins Gespräch. Heute zählt der Polizist zum Freundeskreis der Schönen und die Einladung zum afrikanischen Abend nahm er wörtlich – in einem blau-weißen Folklore-Hemd und mit einem besonderen Geschenk überraschte er das Geburtstagskind nach Mitternacht: „Ich habe im Internet ein handbemaltes Halstuch aus Mali und eine Umhängetasche von einem Tuareg-Künstler geordert“, freute sich der Leipziger über sein Präsent.

Profi-Tänzer Oliver Thalheim unter den Gästen

Fürs afrikanische Büfett stand die Gastgeberin, die als Komparsin in den ARD-Fernsehserien „In aller Freundschaft“ und „Tierärztin Dr. Mertens“ zu sehen ist, die halbe Nacht in der Küche, wie ihr Partner Harald Hausbeck anerkennend feststellte. Es gab Scharfes kombiniert mit Reis und Spinat, Bohnen mit Kokosmilch, Pilau und Chapati, aber auch die Freunde von deutscher Küche kamen mit Rind, Schwein und Hühnchen voll auf ihre Kosten. Profi-Tänzer Oliver Thalheim stand gemeinsam mit Tina Spiesbach, die als Vegetarierin die Salate und fleischlosen Gerichte unter die Lupe nahm, und ihrem Freund André Hepke, Physiotherapeut und Breakdancer, auf dem Parkett.

Unter den Gästen: Kulturmanager Matthias Wießner aus dem Kunstkraftwerk, Netzwerker Markus Kossmann, von Corona genesen und gut drauf, Dr. Gernot Wagner, Honorargeneralkonsul der Demokratischen Republik Kongo, mit Partnerin Furaha Dianne Phlix sowie Bauingenieur Bernd Mönch, der direkt aus seiner Heimatstadt Erfurt anreiste. Politiker und Immobilien-Kaufmann Sebastian Rosen aus Neuss, besuchte das schöne Leipzig und schaute bei seinem ehemaligen Nachbarsjungen Harald vorbei, der das Leben jetzt mit Amina teilt.

Von Regina Katzer