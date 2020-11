Leipzig

Die Leipziger Modemacherin Silke Wagler verabschiedet sich am 19. Dezember vom Couture-Atelier am Thomaskirchhof. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge, denn „nichts ist in Stein gemeißelt“, sagt die Designerin, die im Januar ein Interim in der Berliner Straße bezieht.

Ausverkauf, Auszug und ein Abenteuer

Bis dahin lädt sie ihre Kundschaft zum fleißigen Weihnachtsshopping ein: Neben zeitlosen Business-Outfits wie Etuikleid, Kostüm und Anzug bietet die gelernte Maßschneiderin auch alltagstaugliche Kleidung und Accessoires an. „Die Kunden helfen uns, denn alles was wir verkaufen, muss nicht eingepackt werden“, sagt Silke Wagler, die aufgrund der erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen in Zeiten des Lockdowns auch schwere Entscheidungen treffen musste. „Ich war gezwungen, die Zahl meiner Mitarbeiter zu halbieren. Das war notwendig, aber auch sehr hart“, betont die gebürtige Erzgebirgerin. Einen guten Ratgeber fand sie in der Leipziger Industrie- und Handelskammer in der Abteilung Wirtschaftsförderung, erzählt sie weiter.

Bis zum 30. Dezember muss die Modeschöpferin ihren liebgewordenen Arbeitsort (seit März 1999) in einer einmaligen Innenstadt-Lage räumen. Wenn sie einen Weihnachtswunsch frei hätte, wären das viele Engelchen, die ihr beim Umzug helfen und den Abschied erträglich machen, sagt sie leise. Bevor es in der zweiten Jahreshälfte 2021 an einen neuen Standort in der Messestadt geht, zieht das Atelier in ein Interim, das sich in einer ehemaligen Schule in der Berliner Straße befindet.

Geschenk zum Jubiläum

Zum 30. Unternehmensgeburtstag will die Modemacherin einem Traum, den sie seit drei Jahren verfolgt, etwas näher kommen. Auf einer Marokko-Reise hörte die Leipzigerin, die Benzin im Blut hat, von der „Rallye Aïcha des Gazelles“, die seit über 20 Jahren von Frauen aus der ganzen Welt bestritten wird. Der sportliche Wüstenritt ist nicht nur Abenteuer pur, sondern kommt auch humanitären Hilfsprojekten in Marokko zugute. Das kommende Jahr will die Designerin nutzen, um sich fit zu halten, sich mit den technische Anforderungen einer Wüstenrallye zu beschäftigen und vielleicht auch ein paar Runden auf einem Offroad-Parcours eines bekannten Leipziger Automobilherstellers zu drehen.

Luft holen und Energie tanken

Um alle Herausforderungen des bevorstehenden Aus- und Umzugs zu meistern, genießt die im Sternzeichen Schütze geborene Unternehmerin am Wochenende lange Spaziergänge mit Vierbeiner Hector im Auwald, energetische Yoga-Stunden und unbeschwerte Fahrradtouren in Leipzigs Umgebung.

