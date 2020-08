Leipziger Pop-Art-Künstlerin Jeannette Pietrowski Siefke ist tot

Leipzig

Nach langer schwerer Krankheit, aber dennoch unerwartet, ist die Leipziger Künstlerin Jeannette Pietrowski Siefke im Alter von 42 Jahren am 7. Juli für immer eingeschlafen, wie jetzt bekannt wurde. Ihre moderne Kunst bleibt lebendig und unvergessen – in Marbella, Kopenhagen, Zürich und Berlin schmückt sie Hotels und Galerien. Das Leipziger Café Wagner, das ihr als „Wohnzimmer“ ans Herz gewachsen war, ehrt die Malerin demnächst mit einer Ausstellung.

Das Café Wagner war Jeannettes Lieblingsort in Leipzig. Quelle: Privat

Anzeige

Seit Beginn ihrer Krankheit vor circa drei Jahren ließ die gebürtige Thüringerin, die seit den 1990er Jahren in Leipzig lebte, außer ihrer Familie nur noch wenige Menschen an sich heran. „Allein die Kunst gab Jeannette in den Zeiten von Traurigkeit und Tiefs die nötige Kraft zu kämpfen und stark zu sein“, erinnert sich Journalist, Autor und Freund Volly Tanner.

Weitere LVZ+ Artikel

JPS wie sie von Freunden und Wegbegleitern genannt wurde, wuchs in Erfurt auf und hatte schon als Kind ihren eigenen Kopf. Nach der Fachhochschulreife absolvierte sie eine Ausbildung zur Sozialassistentin und wurde später Kauffrau für Bürokommunikation. Aber eigentlich wollte „Netti“ kreativ und selbstständig sein: Die Künstlerin schrieb Gedichte und Texte, moderierte Lesungen und malte einzigartige großformatige Bilder. Mit ihrem unverwechselbaren, charmanten Lachen bleibt sie allen, die sie kannten, in Erinnerung.

Von Regina Katzer