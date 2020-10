Leipzig

Die acht Kandidaten für das erste Vorfinale des renommierten Live-Wettbewerbs „Koch des Jahres“ am 16. November stehen fest – unter ihnen Rainer Sarrazin, Betriebsleiter bei Aramark im Hause der Deutschen Bank AG in Leipzig/ Schkeuditz. Die besten zwei Ausnahmetalente werden im kommenden Jahr auf der „ Anuga“ in Köln für ein Preisgeld von 10.000 Euro den Kochlöffel schwingen.

Kochen auf höchstem Niveau

Der gebürtige Düsseldorfer, der nach dem Schulabschluss eine klassische dreijährige Ausbildung zum Koch absolviert hat, ist seit 20 Jahren im Geschäft. Der heute 39-Jährige stand schon in zahlreichen Hotelküchen in Zürich, Berlin, London und Hamburg am Herd. „Ich bin in die gehobene Hotel-Gastronomie eingetaucht und habe das erste Mal in einem Sterne-Restaurant gekocht. Das war eine prägende Zeit für meine berufliche Entwicklung“, so der Familienvater, der nach eigenen Angaben „süchtig nach neuen Erfahrungen und Herausforderungen ist“. Er müsse ständig Neues ausprobieren, habe an der spanischen „ Costa Brava“ auch mal ein eigenes Ausflugsrestaurant betrieben und war auf einem Schiff sechs Monate lang in der Kombüse beschäftigt. Sarrazin qualifizierte sich im Laufe der Jahre zum Chef de Partie, Sous Chef und Küchenleiter. Seine Stationen waren Hotelküchen in Köln und auf Sylt sowie ein Fünf-Sterne-Lifestyle-Hotel in Bonn. „Wegen meiner Frau ging ich in den Osten. Sie kommt aus Weißenfels, wo unsere Familie inzwischen im eigenen Häuschen wohnt“, plaudert der gelernte Koch. Seit April 2020 arbeitet er als Betriebsleiter bei einem internationalen Dienstleistungsunternehmen in Leipzig. „Vor Corona habe ich Live-Kochkurse gegeben, die mir so viel Spaß gemacht haben. Ich würde mich beim Wettbewerb auch über Zuschauer freuen, mit denen ich interagieren kann“, sagt einer, der mit Leib und Seele seine Leidenschaft auslebt.

Aller guten Dinge sind drei

Sarrazin wird in vier Monaten 40 Jahre alt und hat bereits zwei Mal am Wettbewerb um den „Koch des Jahres“ teilgenommen: „Ich will ein letztes Mal angreifen und ins Finale kommen.“ Als Begleitung kommt sein Küchenleiter David Kahlert mit zum Wettbewerb und assistiert seinem Chef. Seine Ehefrau erwartet zu dieser Zeit das zweite Kind – da sich das Erstgeborene aber auch Zeit gelassen hat, ist er froher Hoffnung, das Vorfinale auf jeden Fall bestreiten zu können.

Hochkarätige Konkurrenz in Leipzig

Seine Mitfavoriten sind gestandene Chef de Partie, Souschef, Küchenchefs oder führen ihr eigenes Restaurant: Mario Aliberti, Küchenchef, Restaurant IVY im Boutique Hotel 133, Karlsruhe / Marvin Böhm, Souschef, Restaurant Aqua***, Wolfsburg / Paul Decker, Souschef, Restaurant LUMI im Seezeitlodge Hotel & Spa, Gonnesweiler/ Christian Loos, Chef de Partie, Restaurant Philipp*, Sommerhausen / Niels Möller, Küchenchef, Restaurant Merkles*, Endingen am Kaiserstuhl / Felix Thoms, Küchenchef & Inhaber, Bob& Thoms, Berlin und David Weigang, Küchenchef & Inhaber, Restaurant Verbene, Koblenz.

Auf die Frage, warum keine Frau unter den besten Acht ist, sucht Sarrazin nach einer Erklärung: „Es ist mir schleierhaft, denn seit zehn bis 15 Jahren gibt es viele erfolgreiche Frauen in der Küche. Und auch in meinem Team ist die Hälfte aller Köche weiblich.“

Von Regina Katzer