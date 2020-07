Leipziger Sänger Roman Petermann kehrt auf die Bühne zurück

Leipzig

Nach monatelanger Pause freut sich Entertainer Roman Petermann, endlich wieder auf einer Bühne singen zu dürfen. Am Sonnabend ab 20 Uhr ist der Leipziger mit dem Hamburger Musicalstar Myra Maud im „Kupfersaal“ zu erleben. Begleitet werden die Künstler von den Solisten der Philharmonie Leipzig – und auch die können es kaum erwarten, endlich wieder loslegen zu dürfen, wie Violinist Thomas Krause bestätigt.

Als Sänger und DELD-Veranstalter sei es ab März so richtig bergab gegangen, so Petermann. „Die Unsicherheit ist noch immer da, aber ich bin ein optimistischer Mensch“, plaudert der 38-Jährige, der gerade ein paar Tage mit Freunden am Gardasee verbracht hat. „Letztes Jahr war ich mit Daddy da, natürlich sind wir Rennrad gefahren. Diesmal war es ein Mix aus Sightseeing und Shopping“, erzählt der Sohn von Radsportlegende Andreas Petermann.

Er gehe sonst gar nicht gerne Klamotten einkaufen, aber die italienische Mode habe es ihm angetan, so der Sunnyboy mit abchasischen Wurzeln. Eigentlich hätte der ambitionierte Hobbytänzer zum Summer Salsa Festival Rovinj nach Kroatien reisen wollen, doch auch das wurde coronabedingt auf nächstes Jahr verschoben. Die Italien-Reise war eine gute Alternative, zumal es für den Musiker nichts zu tun gab. Er habe daheim viel Klavier gespielt, Sport gemacht und sei manchmal acht Stunden nicht aus seinem Arbeitszimmer gekommen. „Mich mit Freunden zu treffen, mal an den See zu fahren und zu mir zu kommen, war eine gute Erfahrung“, sinniert Roman kurz und lacht wieder.

10. Ur-Krostitzer Wintergrillen auf dem Markt in Leipzig. Auftritt von Roman Petermann als Elvis beim Wintergrillen. Quelle: Andre Kempner

Erste Anfragen trudeln wieder ein

Vor Corona-Zeiten tingelte der Leipziger jede Woche durchs Land, spielte mit der Konrad-Kater-Kapelle auf dem Wiener und Leipziger Opernball und gab auf dem Marktplatz bei den Classic Open den „ Elvis Presley“. Der Applaus fehle ihm schon ein bisschen, aber erste Anfragen zu Privatfeiern und Hochzeiten trudeln wieder ein. Auch sein Baby namens DELD, die Veranstaltung gibt es seit April 2018, fängt wieder an zu strampeln – im Herbst will der Entertainer, Sänger und DJ eine DELD Private Party mit 100 Gästen in Plagwitz veranstalten. Aber erst einmal steht der 11. Juli rot angestrichen in seinem Kalender. „ Myra ist so unglaublich. Kürzlich hat sie in der Elbphilharmonie gesungen und am Samstag darf ich neben ihr auf der Bühne stehen. Und es gibt sogar noch Tickets“, sagt Roman Petermann voller Begeisterung.

