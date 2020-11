Leipzig

Zum 15. Bühnenjubiläum im Herbst kehrte die Leipziger Sängerin und Songwriterin Sylvia Martens zu ihren Wurzeln zurück. Die Zeit als Künstlerin namens Nea! ist endgültig vorbei und mit dem selbstgeschriebenen Song „HAPPYend“ will die 39-Jährige ein Zeichen setzen. „Mit meinem neuen Lied, ein grooviger Mix aus Soul, Schlager und Pop, möchte ich den Menschen ein positives Lebensgefühl mit auf den Weg geben.“

Lockdown – nichts geht mehr

Als das Coronavirus im Frühjahr die Musikbranche das erste Mal lahmlegte, wurde auch Sylvia Martens aus ihrem Kreislauf herauskatapultiert. „Als Livemusiker bist du das ganze Jahr über mit Konzerten, Studioaufnahmen und dem notwendigen Bürokram beschäftigt“ , erzählt die Künstlerin. Und plötzlich stand alles still, Auftritte wurden nach und nach abgesagt und auch das Fundament der gebürtigen Thüringerin brach einfach weg. Die Sängerin begann ihre Wohnung aufzuräumen und zu putzen, später eroberte sie die Küche, die eigentlich ihrem Mann Karsten gehörte. Sie schaffte sich diverse Sportgeräte an und aus dem heimischen Wohnzimmer wurde ein kombinierter Fitness-Raum. Seitdem schwitzt Sylvia täglich anderthalb Stunden und befreit ihren Kopf von trüben Gedanken.

Anzeige

Livemusik ist unser Hauptgeschäft

“Das Leben stellt uns Aufgaben, die es zu meistern gilt. Auch von Corona lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich sehe es als Herausforderung, um mich weiterzuentwickeln“, sagt die Sängerin. Momentan arbeitet sie im Tonstudio mit Norman Daßler, einem studierten Jazz-Gitarristen, und gemeinsam produzieren sie neue Songs. „Livemusik ist unser Hauptgeschäft. Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder eine Bühne bekommen“, so Sylvia.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Kennengelernt haben sich die beiden Musiker über die Violinistin Shir-Ran Yinon, die die Sängerin bei Liveauftritt begleitet. Seit einem Jahr schreiben Martens und Daßler gemeinsame Songs – „Happy End“ soll auch eine Botschaft an alle sein, sich nicht von Ängsten dominieren zu lassen. Mit Ruhe und Besonnenheit versucht die Noch-Leipzigerin die Zeit des Teil-Lockdowns zu überstehen, um sich auf ihr zweites Standbein neben der Musik zu konzentrieren.

Die Sängerin Sylvia Martens bei einem Live-Auftritt. Quelle: M. Herm

Auf zum Studium

Die gelernte Zahnarzt-Helferin mit Fachabitur, die von 2005 bis 2008 eine Gesangsausbildung an der Wiesbadener Musikakademie absolviert hat, ist vergangenes Jahr bei einem Radio-Praktikum auf den Geschmack gekommen. Ab 1. Dezember beginnt Sylvia Martens ein dreijähriges Fernstudium im Fach Journalismus. „Während der Corona-Zeit habe ich eine weitere Facette an mir entdeckt. Ich durfte kleine Sprechrollen in Formaten wie „K11" für SAT.1 drehen und auch am Set von „In aller Freundschaft“ vor der Kamera mitwirken."

Pop, Poesie und Lebensgeschichten

Im März erscheint eine Premium-Edition ihres Albums „Kassettenkind“ mit neuen Remixen von Matt Pop – berührende Balladen mit Gänsehautmomenten, verspricht Sylvia Martens. Aber erst einmal geht es für die Sängerin zurück nach Thüringen, wo sie künftig in Erfurt mit ihrem Ehemann Karsten lebt.

Von Regina Katzer