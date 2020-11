Leipzig

Die ARD zeigt am 26. November um 20.15 Uhr den Lissabon-Krimi „Die verlorene Tochter“. In der Hauptrolle des Umweltaktivisten Miguel Alcántara ist der gebürtige Leipziger Martin Bruchmann zu sehen. Der Schauspieler spielte in erfolgreichen Filmproduktionen wie „Der Turm“, dem Tatort „Borowski und der Engel“ und im Porno-Tatort „Hardcore“ aus München mit.

Am Set mit Martin Wuttke

Kurz vorm Mauerfall kam der heute 31-Jährige zur Welt und wuchs im Stadtteil Gohlis auf. Bevor er die Theaterbühnen eroberte, sang Martin in der Big Band der Musikschule Leipzig. Dort lernte er Pianist und Fotograf Jörg Singer kennen, der später seine ersten Agenturfotos schoss. Bis zum 22. Lebensjahr blieb Bruchmann in seiner Heimatstadt, um an der Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ zu studieren. „Kurz nach Studienbeginn erhielt ich meine erste Fernsehanfrage vom Leipziger Tatort, die von meinem Mentor genehmigt werden musste. Da wir aber im ersten Studienjahr ein striktes Drehverbot hatten, schmuggelte ich mich aus einem Vorspiel der höheren Semester raus und wurde von einem Fahrer zum Drehort gebracht“, erzählt Bruchmann. Am Set durfte er mit Schauspieler Martin Wuttke arbeiten. Und eine Kussszene mit Kollegin Nina Gummich hatte er auch. „ Martin Wuttke war ein Idol. Und ich war so aufgeregt, dass ich ihn gesiezt habe“, erzählt der Jungstar. Sein Schwänzen flog übrigens auf.

Anzeige

Engagement in Stuttgart

Seit 2016 lebt der Wahl-Berliner in Neukölln und pendelte zuletzt regelmäßig nach Stuttgart, wo er seit Herbst 2018 als festes Ensemble-Mitglied am Schauspiel engagiert ist. „Intendant Burkhard C. Kosminski machte mir direkt nach meinem Vorsprechen ein Angebot“, schildert Bruchmann. In der Inszenierung „Vögel“ wechselte er virtuos zwischen vier Sprachen und wurde von der Theater-Presse als großes Talent gefeiert. „Es ist ein Privileg, diesen Vertrag zu haben. Er erlaubt mir, parallel zu drehen und auch meine Musikprojekte zu verfolgen“, schwärmt der Künstler.

Martin Bruchmann spielt am Donnerstagabend im „Lissabon-Krimi“ eine Hauptrolle. Quelle: Regina Katzer

Zweite Single am Start

Drei Welten begleiten Bruchmann schon ein halbes Leben – das Theater, der Film und die Musik. Mit 14 brachte er sich das Gitarren- und Klavierspielen bei und darüber freute sich am meisten seine Oma, eine ehemalige Tänzerin. Im Juli 2020 erschien seine Debüt-Single „Hör nicht auf“ und für seinen neuen Song, der am Freitag erscheint, aktivierte das Multitalent Leipziger Verbindungen. Gemeinsam mit den Brüdern Michael und Stefan Heinrich, bekannt unter dem Künstlernamen Klan, produzierte er in einem Neuköllner-Studio den aktuellen Titel „Soldaten der Liebe“. Bruchmann ist wahnsinnig gespannt, ob auch der neue Pop-Song von seinen Fans gefeiert wird. Für ihn steht fest: „Ich will wieder mit einer Band auf die Bühne – irgendwann, wenn das wieder möglich ist.“

Am Donnerstagabend läuft Bruchmann erst einmal im „Lissabon-Krimi“ der ARD. Gern denkt er an drei schöne Wochen mit seinen Kollegen Helen Woigk, Jürgen Tarrach und Miguel Klein Medina in der portugiesischen Hauptstadt zurück: „Jeden Morgen um halb sieben sind wir über die große Brücke zum Drehort gefahren. Das internationale Flair der Produktion hat mich begeistert und das schöne Wetter auch“, sagt Martin zum Abschied und lacht.

Von Regina Katzer