Leipzig

Im Corona-Jahr ist alles anders: Starfriseur Claudiomiro Barcellos musste Mitte Dezember sein Geschäft unterm Dach in einem Gründerzeithaus in Leipzig-Gohlis schließen und kein Kunde bekommt sein singendes, klingendes Weihnachtsbäumchen mehr zu Gesicht.

Weihnachtsüberraschung

Der gebürtige Brasilianer, der seit 27 Jahren in Deutschland lebt, bastelt seit vier Jahren an jedem Weihnachtsfest an einer speziellen Überraschung für seine Kundschaft. Ein Mal baumelte das festlich geschmückte Bäumchen mit der Spitze nach unten von der Decke und im vergangenen Jahr hat er ein Tannenbaum-Kleid designt, das besonders bei der weiblichen Kundschaft für großes Aufsehen gesorgt hat. Claudiomiro Barcellos war in Brasilien auch als Modedesigner tätig – das Schneiderhandwerk hat er von seiner Mutter gelernt, erzählt der Strahlemann.

Immer gute Laune

„Ich habe damals auch schon als Starfriseur gearbeitet. Ich durfte Model Gisele Bündchen und Fußballer Ronaldinho Gauchó frisieren“, erzählt der 45-Jährige, der am Nikolaustag Geburtstag feiert. In Deutschland gehörten die Sängerin Wencke Myhre und Schauspielerin Marie-Luise Marjan alias Mutter Beimer aus der „ Lindenstraße“ zu seinen Kundinnen. Seit drei Jahren arbeitet der Friseur selbstständig und hat seine großzügigen Räumlichkeiten unterm Dach sehr extravagant und stilvoll eingerichtet. Alles ist sehr privat und individuell, betont Claudiomiro, der immer gute Laune hat, wie er sagt, und in seiner Freizeit viel Sport macht, Fahrrad fährt und im See abtaucht.

Video-Botschaft zum Fest

Das Weihnachtsgeschäft fällt diesmal zwar aus, doch seine Stammkunden dürften sich über seine Video-Botschaft mit dem blinkenden Kuscheltier-Bäumchen gefreut haben. Und Mariah Carey singt für alle „All I want for Christmas is you“. Viel Liebe zum Fest!

Von Regina Katzer