Wer kennt es nicht – es ist Sommer und bestes Grillwetter, aber keiner deiner Freunde hat Lust, den Sack mit der Holzkohle samt Grill, Geschirr und Zubehör in den Park zu schleppen. Dank der Jungs von „Grillaxed“ ist das Problem jetzt gelöst. Bei Anruf gibt’s nämlich auf Bestellung alles, was das Brutzler-Herz begehrt: eine große Box mit Grill und Bio-Holzkohle, regionales Grillgut sowie nachhaltige Teller, eine Grillzange, kompostierbare Mülltüten und eine Anleitung.

Spontan grillen – zündende Idee

Die Freunde und Familienväter Jonas Möslein (38), Jonas Bräuer (33) und Erik Lachmann (37) saßen in Corona-Zeiten beisammen und hatten endlich auch mal Zeit, an neuen Geschäftsideen zu tüfteln. Erik und Jonas M. kennen sich seit ihrem Sport-Studium in der Messestadt. Der jüngere Jonas arbeitete als Entwicklungsingenieur bei einem japanischen Sportartikelhersteller, bei dem er auch seinen Namensvetter kennenlernte, der als Eventmanager unterwegs war. Alle drei absolvierten sie ein berufsbegleitendes, zweijähriges MBA-Studium an der Handelshochschule Leipzig. Und seitdem wohnen die Freunde mit ihren Familien im Zentrum-West mit dem Clara-Zetkin-Park vor der Haustür. „Spontan mal grillen zu gehen, war immer aufwendig. Wer besorgt das Fleisch und die Getränke und wer macht am Ende den Grill sauber. Beim Bier im Keller kam uns vor drei Monaten die zündende Idee“, so die Freunde.

Regionales und nachhaltiges Vergnügen

Ihr Start-Up heißt „Grillaxed“ und bedeutet die „Revolution des Grillerlebnisses“. Für das Konzept bekamen die Unternehmer eine Mittelstandsförderung für innovative Ideen und auch eine Präsentation beim Umweltamt bestärkte ihren Plan für mehr Nachhaltigkeit beim Grillen im Freien. Beim Soft-Opening Anfang Juli – beim sogenannten Testessen – wurden 80 Freunde und Bekannte verköstigt. „Wir liefern unsere roten Boxen per Lastenrad in Parks, Gärten oder auf Balkone. Ohne Aufwand, ohne lästigen Qualm und in nur vier Minuten ist der Grill bereit für Fleisch, Gemüse oder vegane Speisen. Und ohne sich die Hände schmutzig zu machen, lässt sich das Abenteuer genießen“, versprechen die Macher. Die Bestellung im Internet ist einfach – und die Auswahl an vier Grillpaketen hält für alle Geschmäcker etwas bereit. Wenn der Spaß beendet ist, wird die Box einfach abgeschlossen und die Jungs holen die Stahlkiste samt Müll wieder ab.

Von Regina Katzer