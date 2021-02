Leipziger Tanzschule Jörgens feiert Party im Netz

Leipzig

Die Leipziger Tanzschule von Ina und Fred Jörgens sowie Thomas Meinel ist pandemiebedingt seit sieben Monaten geschlossen. „Um den Kontakt zu unseren Kunden nicht abbrechen zu lassen, haben wir uns etwas einfallen lassen. Mit unseren Online-Kursen und Partys am Samstagabend wollen wir sie aus dem Alltag herausholen“, sagt die 53-Jährige. Sie moderiert die 90-minütige Online-Tanzparty zum Thema „Hollywood“, die am 27. Februar ab 20 Uhr via Livestream über die Bühne geht.

Saturdaynight

Der „Kessel Buntes“, ein Mix aus Tanz und Talk, findet bereits zum dritten Mal statt – unterstützt wird Ina Jörgens, die am Mikrofon für kurzweilige Unterhaltung sorgt, von einem Team mit Discjockey, Kameramann und einem Techniker. Auf dem Parkett des Plagwitzer Studios in der Gießerstraße bewegen sich die grazilen Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer der ADTV-Tanzschule Jörgens, die alle zwischen 20 und 50 Jahren alt sind. „Bei der letzten Party hatten wir über 1500 Klicks“, plaudert die Chefin.

Workshop für jedermann

Postbote Nathan Evans aus Schottland ist derzeit mit seinem Seemannslied „Wellerman“ in aller Munde. Wer Lust hat, die Choreografie zu dem Song zu lernen, der sollte sich den Sonntag, 28. Februar, ab 12 Uhr vormerken. Angeleitet wird der Workshop von den Tanzlehrern Jens Kaiser (33) und Philipp Helmis (24). Beide wissen um die Herausforderung, die ein Online-Kurs mit sich bringt: „Auf ein Feedback müssen wir leider verzichten und auch Korrekturen sind nicht möglich. Aber Spaß macht es auf jeden Fall.“

Ina Jörgens im Gespräch mit den Tanzlehrern Philipp Helmis (rechts) und Jens Kaiser, die den kostenfreien Workshop am Sonntag begleiten. Quelle: Regina Katzer

Termine fürs Wochenende

Samstag 27. Februar, 20 Uhr, Online-Tanzparty „Hollywood“

Sonntag, 28. Februar, 10 Uhr Kindertanz / 11 Uhr Videocliptanz (Hip-Hop)

Sonntag 28. Februar 12 bis 13 Uhr Tanz-Workshop zum Hit von Nathan Evens Song "The Wellerman“ (für alle geeignet)

Kostenfreier Zugangslink für alle genannten Online-Events unter www.ts-joergens.de

Von Regina Katzer