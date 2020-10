Leipzig

Modeschöpfer Wolfgang Joop zeigt erneut Herz für Tiere und hat vor Kurzem eine Patenschaft für die fast zweijährige Orang-Utan-Waise Brenda übernommen. Vermittelt wurde das Äffchen von der Leipziger Organisation „Orang-Utans in Not e.V.“, die sich seit 2007 für den Schutz der letzten freilebenden Tiere auf Borneo und Sumatra einsetzt.

Joops Affenliebe

„Affen finden sich oft in meiner Arbeit als Künstler wieder, sind sie doch die sinnbildlichen Botschafter zwischen Kultur und Natur“, sagt Maler und Ex-“ Germanys Next Topmodel“-Juror Joop, der seit der Ausstellung „Die Schöne und das Biest“ im Jahr 2013 mit Pop-Art-Künstler Mel Ramos im Leipziger Museum der bildenden Künste in der Messestadt kein Unbekannter ist.

Mode-Star Wolfgang Joop bei der Vernissage "Die Schöne und das Biest" am 12. Oktober 2013 im Leipziger Bildermuseum (Archivbild). Quelle: Regina Katzer

Sechstes „Enkelkind“

„Brenda war gerade vier Monate alt, als sie mit gebrochenem Arm bei einem Farmer gefunden wurde. Einem Chirurgen gelang es, Brenda erfolgreich zu versorgen“, berichtet Wolfgang Joop. „Ich behaupte gerne, Brenda sei mein sechstes Enkelkind. Tierschutz liegt mir besonders am Herzen und Kultur darf Natur nicht zum Verhängnis werden.“

Julia Cissewski, Vorsitzende vom Verein „Orang-Utans in Not“, freut sich über die prominente Unterstützung für Brenda, die derzeit in einer Orang-Utan-Auffangstation auf der indonesischen Insel Sumatra gepflegt und auf ihre Auswilderung vorbereitet wird.

Von Regina Katzer