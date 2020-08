Leipzig

Das erste gedruckte Outdoor-Magazin von Frauen für Frauen mit dem Namen „The Female Explorer“ soll im Herbst auf dem Markt erscheinen. Die Gründerinnen aus Leipzig bündeln Reisegeschichten aus der ganzen Welt mit frauenspezifischen Themen und Wandertipps für unterwegs. „Wir sind kreativ, reiseverrückt und naturliebend“, beschreiben sich die Bloggerin und Designerin for visual Marketing Sarah Mühl, Fotografin Leonore Herzog, Marketing-Spezialistin Nicole Berth und Content-Creator Jessica Kunstmann in einem Satz.

Von Frauen für Frauen

In ihrem Ladenstudio im Leipziger Osten arbeiten die Kreativen schon lange als Team zusammen. Während des Corona-Lockdowns saßen die jungen Frauen beim Frühstück am großen Tisch und brüteten über neuen Ideen. „Es war am Männertag und wir stöberten in Outdoor-Magazinen, in denen Frauen höchstens eine Nebenrolle spielen. Das wollen wir ändern und das Reisen aus dem Blickwinkel einer Frau beschreiben“, lautet ihre Ansage. Es geht um Solo-Traveling und Adventure, das angstfreie Alleinreisen von Frauen im Van oder Bulli, Abenteuer in Fern und Nah, aber auch um Natur- und Tierschutz. „Die Bedürfnisse haben sich seit Corona auch geändert. Wir wollen uns mehr im Freien bewegen, suchen Zuflucht in der Natur und auf Pilgerreisen“, weiß auch Sarah Mühl, die mit ihrer Hündin Greta schon immer gerne draußen herumstreunt. Die Zielgruppe des Magazins sei analog unterwegs und ein erstes Feedback zeigte den Frauen, dass sie in einer Nische gelandet und auch überregional von Interesse sind.

Anzeige

„Be your #wildself“

Haufenweise flatterten Emails von reiselustigen Autorinnen herein – mit interessanten Themenangeboten wie Outdoorsport, Gedanken von Müttern auf Reisen, das richtige Proviant für Kinder bis hin zu Make-up-Fragen bei allen Aktivitäten unter freiem Himmel. „Die Geschichten im Magazin werden persönlich, frisch und lebendig sein, die Bilder authentisch. Alle unsere Tipps sind echt erlebt – von uns oder den Autorinnen aus der Female-Explorer-Community“, versprechen die Powerfrauen, die das selbstbestimmte Reisen von Frauen unter dem Motto „Be your #wildself“ zusammen gefasst haben.

Weitere LVZ+ Artikel

Unterstützer gesucht

Am 13. Juli starteten sie eine Crowdfunding Kampagne, um ein Magazin auf den Weg zu bringen, das mit Haptik und Design, fairer Bezahlung für Autorinnen und das Team sowie nachhaltigem Lifestyle punktet. In den ersten 48 Stunden ging das Projekt mit über 4000 Euro durch die Decke. „Es gibt auch viele Männer, die unser Projekt cool finden“, plaudert Leonore.„Wenn wir täglich den Stand abrufen, ist das für uns wie ein Krimi“, erzählt Nicole, die sich als Foodie auch mit gesunden Rezeptideen beschäftigt.

Magazin soll im Herbst erscheinen

Das große Ziel der Kampagne sind 50.000 Euro, die bis zum 3. September eingespielt werden sollen. Die Unterstützer können zwischen unterschiedlichen Produkten wählen – vom Travel Friends Paket bis zum Date mit der Redaktion. Geplant ist eine erste Auflage von 2.500 Magazinen, die im Online-Shop vertrieben werden. Last but not least: „Eine englische Variante als E-Book ist von uns angedacht“, so Jessica.

Von Regina Katzer