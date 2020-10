Leipzig

Doris Schardt aus Leipzig hat bei einem SKL-Spiel Anfang Oktober eine Million Euro abgeräumt. „Ich bin aufgeregt und kann es nicht glauben. Das ist wie im Film“, jubelte die selbstständige Marktforscherin kurz nach ihrem Sieg. Bisher habe sie mit ihren monatlichen Einsätzen von circa 80 Euro nur kleinere Gewinne geholt, so der Glückspilz aus der Pleißestadt. Dass sie jetzt die Million in der Hand habe, damit habe sie nicht gerechnet. Einen Tag danach feierte sie ihren 64. Geburtstag: „Was für ein schönes Geschenk! Mein Mann und meine Mama haben mir aus dem Himmel geholfen“, sagt die Millionärin leise.Derzeit urlaubt die Geschäftsfrau in der Karibik, wo sie sich erst einmal an den Gedanken gewöhnen kann, als Millionärin durchs Leben zu gehen. Die Traumreise ins Paradies hatte die Unternehmerin übrigens lange vor dem Millionen-Event in der Autostadt Wolfsburg gebucht.

Mit der 17 ins Glück

Die Reise ins Lotterie-Glück begann für Doris Schardt zunächst mit weiteren 19 Kandidaten, die unter allen Losbesitzern per Zufallsgenerator gezogen worden waren. In vier Spielrunden mit den Glückspaten, dem Schauspieler-Ehepaar Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer, galt es, den Gewinner zu ermitteln. Unter den beiden Finalistinnen war die Wahl-Leipzigerin, die kurz nach der Wende vom Westen in den Osten zog und in der Messestadt seit 30 Jahren ihre eigene Firma erfolgreich führt. Die letzte Entscheidung beim Spiel um die Million brachte traditionell die Lostrommel, die von Krassnitzer, der als Tatort-Kommissar in Wien ermittelt, gemeinsam mit seiner Frau gestartet wurde. Heraus fiel die Zahl 17 – Doris Schardts Glückszahl, die sie am Ende zur Millionärin machte.

Anzeige

Leben in Lindenau

Die neue Millionärin fühlt sich seit fast 30 Jahren im Leipziger Stadtteil Lindenau heimisch: „Da wir schon so lange dort wohnen, haben wir gesehen, wie das frühere Arbeiterviertel neu erblüht ist“ – auch dank der vielen jungen Kreativen, die dort leben.

Herz für Hilfebedürftige

Eines weiß die neue Millionärin ganz sicher, dass sie ihr Glück mit anderen teilen möchte. Zunächst werde sie Geld für die Rente zurücklegen, ihre eigene Arbeitszeit reduzieren und ihrem Sohn mehr Verantwortung in der Firma übertragen. Vorerst müsse sie auch im Urlaub das Geschäft am Laufen halten – da Guadeloupe zu Frankreich gehört, sei mobiles Arbeiten gut möglich. Künftig werde sie aber ihre freie Zeit anderen Menschen schenken. Bisher spendete sie großzügig an Wohltätigkeitsorganisationen, jetzt will sie sich persönlich einbringen und ehrenamtlich für Hilfebedürftige engagieren. „Wo genau weiß ich noch nicht, das ist noch offen“, sagt Doris Schardt.

Mehr Geschichten lesen Sie hier!

Von Regina Katzer