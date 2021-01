Leipzig

Die Leipziger Verkehrsbetriebe haben ihre dienstälteste Fahrlehrerin in Rente geschickt – seit dem 1. Januar genießt Renate Backmann nach 47,5 Dienstjahren ihren wohlverdienten Ruhestand. Die 63-jährige Leipzigerin ist mit einem ehemaligen Busfahrer verheiratet, den sie mit 20 Jahren am Straßenbahnhof Probstheida kennenlernte. Sie hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkel.

Facharbeiterin Städtischer Nahverkehr

Renate Backmann wuchs in Leipzig-Alt-Paunsdorf auf. Ihre Mutter war Straßenbahnschaffnerin. Und schon als kleines Mädchen habe sie oft neben dem Fahrer gesessen und für gute Laune im Wagen gesorgt, sagt sie und lacht. Nach dem Abschluss der Polytechnischen Oberschule 1973 begann die damals 16-Jährige die Lehre zur Facharbeiterin Städtischer Nahverkehr. „Der Lehrberuf war erst ein Jahr vorher erfunden worden. Zur Wende wurde er abgeschafft und 2002 als Fachkraft im Fahrbetrieb mit Bus und Bahn wieder aufgenommen“, erzählt sie beim Interview im Straßenbahnhof.

Eigene Fahrschulprüfung

„Über meine Fahrschulprüfung haben sich daheim alle tot gelacht“, erinnert sich Renate. Ihr Prüfer war damals ein Polizist und der gab das Ziel ihrer Fahrt bekannt – die Schülerin sollte das Kino „UT Connewitz“ von Paunsdorf aus ansteuern. Anstatt auf dem kürzesten Weg in die Wolfgang-Heinze-Straße zu fahren, ging Renate mit der ganzen Mannschaft auf eine Stadtrundfahrt durch die City in Richtung Süden. „Letztendlich habe ich es mir viel schwerer gemacht, aber am Ende zählte das Ergebnis.“

Mit 18 auf Achse

Während Reni, wie sie von allen genannt wird, schon mit 18 Jahren als Tram-Fahrerin durch die Messestadt kurvte, musste sie auf ihren Kfz-Führerschein ein wenig länger warten. Mit 16 hatte sie sich zur Fahrschule angemeldet und dann mussten fünf Jahre vergehen, bis sie endlich ihren „Lappen“ in der Hand halten durfte. Mit 21 steuerte die taffe junge Frau das Auto ihres Vaters, einen Skoda Octavia, ab 1985 einen sowjetischen Pkw „ Moskwitsch 407“ aus dem Baujahr 1957.

„Schreib mal eine Bewerbung“

Anfang der Achtzigerjahre wechselte die damals junge Mutter zweier Kinder ins Büro, um als „Dienstzuteilerin“ tätig zu sein und absolvierte eine Ausbildung zur Verwaltungsfacharbeiterin. „Als die Kinder in die Schulen kamen, ging ich wieder auf Achse. Und 1985 riet man mir, doch mal eine Bewerbung zur Fahrlehrerin zu schreiben“, erinnert sie sich. Gesagt, getan. Die Planstelle wurde zum 1. April frei 1986 und ihre lange Reise als Fahrlehrerin, Fahrprüferin und Buchautorin bei den Leipziger Verkehrsbetrieben nahm ihren Lauf.

Leipzig feierte 1996 das Jubiläum zum 100 jährigen Bestehen der elektrischen Straßenbahn in der Pleißestadt. Fahrlehrerin Renate Backmann (3.v.l.) steckte in einer historischen Uniform aus dem Jahr 1913. Quelle: privat

Ein Traum

Renate Backmann hat 2004 im Auftrag des VDV, dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, eine Weiterbildung aller Fahrlehrer in der gesamten Bundesrepublik ins Leben gerufen. „Ich habe Kontakt zu fast jeder Straßenbahn-Fahrschule“, sagt sie. Und weiter erzählt sie von einem Kollegen, der mit dem Verein „Nahverkehrsfreunde Naumburg & Jena“ das frühere Straßenbahn-Netz vor Ort wieder aufbauen will. „Das sind nur zweieinhalb Kilometer, aber es ist mein Traum, da ehrenamtlich mitzumischen.“

Straßenbahntechnik

„Das letzte Lehrbuch der Straßenbahntechnik war aus dem Jahre 1969. Da musste was Neues her“, so die technikaffine Leipzigerin, die in den 2000er Jahren ihr umfangreiches Technikwissen bündelte. In „Straßenbahnen, Stadtbahnen & U-Bahnen“ (2010) erklärt sie den Berufsschülern die Grundlagen der Fahrzeugtechnik in Wort und Zeichnungen, die ihr Ehemann beigesteuert hat.

Bewegender Abschied

Wenn Renate an ihren beruflichen Abschied denkt, bekommt sie kurz feuchte Augen. Was für ein Tag, dieser 18. Dezember 2020. Um neun Uhr bestieg die künftige Ruheständlerin an der Endstelle in Paunsdorf eine geschmückte Tatra-Bahn, ihre absolute Lieblingstram. „Am Hauptbahnhof warteten drei Verkehrsfunkwagen mit Blaulicht auf mich“, schwärmt sie weiter. In einer sehr persönlichen Abschiedsrede dankte Ronald Juhrs, Geschäftsführer Technik und Betrieb, dem „Fräulein Schneider“ für insgesamt 47 Jahre und sechs Monate. „Sogar der Chef der technischen Aufsichtsbehörde war extra aus Dresden angereist, um mich zu verabschieden.“ Mit einem Auto voller Geschenke – jeder Schlosser hatte ein kleines Präsent für Reni – fuhr die Rentnerin am Nachmittag nach Hause und musste erst einmal beim Nachbarn nach Blumenvasen Ausschau halten. Und als Marilyn-Monroe-Fan hat sie sich besonders über eine Kollektion mit den größten Filmen des Weltstars gefreut, erzählt sie berührt.

Bimmeln liegen ihr am Herzen

„Weil ich gern fahre, möchte ich als Minijobberin weitermachen. Ich bin flexibel und springe ein, wenn mich das Unternehmen braucht.“ Als 35 Jahre langes Mitglied des Vereins „Historische Nahverkehrsmittel Leipzig“ will die ehemalige Fahrlehrerin zukünftige Chauffeure für Leipzigs älteste Bimmeln ehrenamtlich ausbilden.

Von Regina Katzer