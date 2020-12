Leipzig

Karnevalisten seien kreative Köpfe, sagt Yvette Schönherr, die zu Beginn der fünften Jahreszeit am 11.11.2020 zur Löwin Leila der Leipziger Karnevalisten gekrönt wurde – in diesem Jahr ohne Jubel, Trubel und Heiterkeit. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden bis auf Weiteres alle Veranstaltungen abgesagt. Was macht also ein Maskottchen, um fit zu bleiben und sich die närrische Laune nicht zu verderben, das haben wir die Leipzigerin gefragt.

Leila Helau

Die 24-Jährige engagiert sich im Vorstand des Connewitzer Carneval Clubs ( CCC) und ist Mitglied im Förderkomitee Leipziger Karneval. Der Name „Leila“ ist eine Abkürzung aus „Lei-pzig La-cht“ und auch der Schlachtruf der Narren „Helau“ wurde hergeleitet aus „Her-zlich und Lau-t“. Karneval sei eine Lebenseinstellung, sagt Yvette Schönherr, die in Leipzig-Holzhausen wohnt. Nach dem Schulabschluss hat sie eine Ausbildung zur Sozialversicherungsangestellten absolviert und arbeitet seit vier Jahren bei einer Krankenkasse.

Anzeige

Schon im Alter von fünf Jahren tanzte Yvette in der Kindergruppe des CCC. Quelle: privat

Von der Kindertanzgruppe bis zum Showtanz

Yvette erinnert sich noch, in der Kita als Fee oder Sonnenblume auf den Faschingsfeiern dabei gewesen zu sein. Seit ihrem fünften Lebensjahr tanzt sie beim Connewitzer Carneval Club e.V. – anfangs bei den Kindern, später in der Nachwuchsgruppe und ab 18 Jahren im Damen- und Männerballett. Auch beim Showtanz und der Garde mischt die junge Frau kräftig schon mit. „Tanzen ist mein Sport. Gefragt sind Ausdauer und Beweglichkeit. Zusätzlich trainiere ich auch den Nachwuchs und die Garde mit derzeit zwölf Frauen“, plaudert Löwin Leila am Telefon.

Training in den eigenen vier Wänden

Momentan tanzt jeder in seinem eigenen Wohnzimmer und durch das Online-Training bleiben alle in Kontakt. Im vergangenen Sommer seien alle Tänze für die Faschingssaison 2020/21 schon einstudiert gewesen, so Yvette Schönherr. Dass jetzt keine einzige Veranstaltung stattfinden kann, sei für das Wappentier der Leipziger Karnevalisten sehr enttäuschend. „Wir schauen was passiert, den Kopf stecken wir nicht in den Sand. Und außerdem ist jeder Karnevalist ein besonders kreativer Mensch“, macht sie allen Leipziger Narren und Närrinnen Mut.

Mehr Geschichten lesen Sie hier!

Von Regina Katzer