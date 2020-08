Leipzig

Ferienzeit ist Urlaubszeit. Auch die Leipziger Prominenten verlassen die Stadt für eine kleine sportliche Auszeit in den österreichischen Bergen, suchen Entspannung am heißen Ostseestrand in Mecklenburg-Vorpommern, genießen die Zweisamkeit im Brandenburger Land oder die griechische Gastfreundschaft mit ihren Kindern.

Alexander „Fratelli“ grüßt aus Bella Italia

Als Besitzer eines italienischen Restaurants zieht es Alexander Fratelli natürlich nach Bella Italia: „Wir verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen: Erholung pur, neue Inspirationen fürs Geschäft und natürlich shoppen wir für unser Lokal ein. Gekauft haben wir erlesene Weine, Olivenöl und Grappa aus dem Bardolino-Gebiet. Zuerst waren wir mit unserem Hündchen Luna eine Woche in Südtirol in einem kleinen, charmanten Hotel in den italienischen Bergen und anschließend noch eine Woche am Ostufer des Gardasees“, plaudert Ehefrau Peggy.

Alexander Fratelli unter Oliven. Quelle: Privat

Ex-Kanute Jan Benzien urlaubt in den Bergen

Der ehemalige Kanu-Weltmeister und Stadthafen-Chef Jan Benzien grüßt herzlich aus dem Allgäu, wo er in Flattach mit Ehefrau Mandy, den Söhnen Jonas und Mika sowie befreundeten Familien zwei Wochen lang auf einem Campingplatz in einem Wohnmobil nächtigt. Vor ein paar Tagen feierte der Ex-Kanute seinen 38. Geburtstag – am Abend mit einem „Potpourri aus Weinen und Gin“. Tagsüber geht es für alle sehr sportlich zur Sache: Besteigung des Mölltaler Gletschers, Entdeckungstouren in die Schluchten der Gegend und auch eine Radtour auf den Großglockner standen schon auf dem Programm. Auch der Wassersport kommt nicht zu kurz – die Kleinsten bestreiten einen Kanu-Wettkampf und die Großen fahren Wasserski.

Ex-Kanute Jan Benzien mit seinem Söhnchen. Quelle: Privat

Moderator Roman Knoblauch im Sand

„Wir sind in Koserow auf Usedom mit Kind und unserem Hündchen Jenny, das wir vor zwei Monaten aus dem Tierheim geholt haben. Auch unsere große Tochter kommt uns mit ihrem Freund besuchen, um ihre Bachelor-Arbeit zu feiern, die sie vor Kurzem abgegeben hat. Ich genieße die Ostseeluft, gehe zwei Mal täglich laufen, mindestens 15 Kilometer pro Tag. Ich hätte nie gedacht, dass es so schön an der Ostsee ist. Nach den Corona-Wochen tut das Ganze echt gut.“

Nickerchen am Ostseestrand: Roman Knoblauch und Hündchen Jenny. Quelle: Privat

Jutta Kammann lässt die Seele baumeln

Eigentlich wollte Jutta Kammann alias Oberschwester Ingrid aus der beliebten TV-Krankenhausserie „In aller Freundschaft“ in diesem Jahr auf eine Kreuzfahrt gehen. „Geplant war eine Schiffsreise von New York nach Neufundland in Kanada. Stattdessen habe ich mir ein Zimmer im Allgäu im Bildungs- und Erholungsstätte Langau reserviert“, erzählt die ehemalige „IaF“-Hauptdarstellerin, die sich seit Ende 2019 für Gastauftritte in der Leipziger Sachsenklinik immer mal wieder sehen lässt. Die Schauspielerin engagiert sich seit vielen Jahren als Botschafterin der Langau, einem Erholungsort für Behinderte und ihre Familien. „Ich werde wandern gehen und die Seele baumeln lassen.“

Jutta Kammann (ganz re.) mit Langau-Geschäftsführer Peter Barbian (ganz li.) und Freundin Mia Springer (2.v.l.) im Garten der Einrichtung. Quelle: Privat

DSDS-Star Thomas Katrozan tankt Kraft

Der Leipziger Sänger Thomas „Katze“ Katrozan, Drittplatzierter der RTL-Castingshow „ Deutschland sucht den Superstar“ (13. Staffel), genießt mit Frau und Kindern die Natur im schönen Harz und holt tief Luft für seine erste Radioshow „Reggae Fieber“ auf Second Radio.

Der Musiker Thomas Katrozan urlaubt im schönen Harz. Quelle: Privat

Opern-Intendant sucht die Ruhe

Am ersten Urlaubstag sitzt Ulf Schirmer auf seiner Terrasse in Bremen und genießt die Aussicht in seinen Garten: „Ich freue mich auf die gemeinsame freie Zeit mit meiner Frau“, plaudert der Hausherr der Oper Leipzig. Mit dem Auto geht es ins Allgäu, wo das Ehepaar wandern und die Ruhe genießen möchte.

Opern-Intendant Ulf Schirmer freut sich auf Wanderungen im Allgäu. Quelle: Dirk Knofe

Tänzerin Tina Spiesbach entspannt im Süden

„Wir haben abends gut in den Tavernen in Plaka und Elounda gegessen oder sind mit dem Boot nach Agios Nikolaos gefahren. So richtig viel haben wir gar nicht unternommen, aber kleine aber feine Geschäfte besucht, die Spinalonga-Halbinsel angeschaut und viele Stunden einfach am Strand oder am Pool gelegen. Yamas!“

Tänzerin Tina Spiesbach und ihr Partner André Hepke auf Kreta Quelle: Privat

Opernball-Chefin genießt Auszeit in Brandenburg

„Mein Mann und ich sind wieder in unserem Haus im Brandenburger Land. Von hier aus ist selbst das Homeoffice ein bisschen wie Urlaub“, erzählt Vivian Honert-Boddin, die den diesjährigen Opernball leider absagen musste. Der nächste Ball findet am 30. Oktober 2021 statt.

Vivian Honert-Boddin mit Ehemann und Regisseur Hans-Werner Honert Quelle: Privat

Gastronom „Shady“ traurig über geplatzten Urlaub

„Ohne Strand ist für mich kein Urlaub“, sagt Shady Elwan traurig über die geplatzte Reise gen Süden. Er habe sich so darauf gefreut, in einem Ferienhaus eines Freundes in der Nähe der türkischen Stadt Antalya für vier Wochen mit der ganzen Familie abzutauchen. Als Ersatz gab es dafür eine „Kosten minimierende“ Alternative in Nienburg an der Weser. Gemeinsam mit Ehefrau Kristin, einer Gewandhausmusikerin, und den drei Kindern erkundeten sie die Lüneburger Heide, pflückten kiloweise Heidelbeeren und schauten sich die Stadt Bremen mal genauer an.

Familie Elwan auf Ferienreise in Niedersachsen Quelle: Privat

Freddy taucht auf Kreta ab

Moderatorin Freddy Holzapfel urlaubt mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern in Griechenland. „ Kreta ist die perfekte Mischung aus Bergen und Meer, aus Kultur und Chillen. Für die Tourismusbranche ist es eine Katastrophe, für uns das Paradies: Es ist so leer, wie es nie war und wahrscheinlich nie mehr sein wird. Und wenn man hier eins bekommt, dann ist es Abstand. Von allem“, sind sich Freddy und Tilo einig.

Auf das Leben – Tilo und Freddy Holzapfel mit ihren Kindern auf der Insel Kreta. Quelle: Privat

Von Regina Katzer