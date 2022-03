Prominente lesen in der Leipziger Stadtbibliothek: Schauspielerin Jutta Kammann gibt einen Einblick in ihr Leben jenseits der Filmrollen, und Journalistin Traudel Thalheim blickt auf ihre Altersliebe zu Schriftsteller Werner Heiduczek zurück.

Schauspielerin Jutta Kammann (links) ist am 24. März in der Leipziger Stadtbibliothek zu Gast, Journalistin Traudel Thalheim am 29. März. Quelle: Dirk Knofe, André Kempner