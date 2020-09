Leipzig

In Leipzig wird beim Live-Wettbewerb „Koch des Jahres“ wieder groß aufgekocht. Die Veranstaltung richtet sich an junge aufstrebende Profi-Köche, die ihr innovatives Talent unter Beweis stellen können. Jetzt heißt es schnell sein, denn Bewerbungsschluss ist am 16. September – unter www.kochdesjahres.de das Anmeldeformular unverbindlich ausfüllen und dann kreativ werden!

Drei-Gang-Menü

Die Aufgabe lautet, ein Drei-Gang-Menü für sieben Personen zu kreieren, das den Warenwert von 16 Euro pro Person nicht überschreitet. Ganz wichtig dabei ist es, die folgenden Vorgaben einzuhalten:

Vorspeise: Krustentier | Rettich | QuinoaHauptspeise: Ganze Taube (inkl. Innereien) | schwarze Bohnen | PhysalisDessert: Quitten | Haferflocken | Gianduja Valrhona

Alle, die sich in der Bewerbungsrunde durchsetzen, werden ihr Menü am 16. November im „Globana“ bei Leipzig für die hochkarätig besetzte Jury kochen.

Jury aus Top-Köchen

In der Jury agieren internationale Spitzengastronomen wie Gerd Kastenmeier und Stefan Hermann aus Dresden, ebenso wie die Berliner Sterneköche Sebastian Frank (Horváth**) und Marco Müller (Rutz***). Die Schirmherrschaft übernimmt Dreisterne-Legende Dieter Müller.

Allerdings werden sich nur zwei der acht Kandidaten in Leipzig den Einzug ins Finale sichern können und am 11. Oktober 2021 auf der weltweit größten Ernährungsmesse „ Anuga“ in Köln um den mit 10.000 Euro dotierten Titel kämpfen.

Von Regina Katzer