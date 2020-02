Markkleebergerin gewinnt Rednerwettstreit

Markkleeberg

Die Markkleeberger Erziehungsexpertin Ina Bär hat sich vor großem Publikum auf der Bühne bewährt. Sie nahm am „Silent Speaker Battle“ teil, einem Rednerwettstreit für Menschen, die sich nicht so leicht aus dem Konzept bringen lassen. Dabei gilt, die Gunst des Publikums gegen parallel auftretende Redner zu gewinnen.

220 Redner beim ungewöhnlichen Wettbewerb

Ende Januar kamen für den Wettbewerb in München mehr als 220 Redner aus 20 Ländern zusammen. So viele wie nie zuvor. Top-Redner, Coach und Bestseller-Autor Hermann Scherer hat dieses Speaker-Event entwickelt. In Anlehnung an Silent Partys, bei denen mehrere DJs zeitgleich verschiedene Musikstile auflegen und die Gäste per Kopfhörer ihren Lieblings-DJ auswählen, standen in München zeitgleich mehrere Speaker auf der Bühne. Während sie parallel ihren Vortrag hielten, konnten die Zuhörer jeweils nur einen von ihnen hören. Denn das Publikum hatte Kopfhörer aufgesetzt und konnte sich per Knopfdruck für den Kanal mit dem favorisierten Redner entscheiden.

Mutig und redegewandt

Ina Bär aus Markkleeberg war eine der mutigen Teilnehmerinnen und setzte sich mit ihrer Bühnenpräsenz gegen ihre Konkurrenz durch. Sie kämpfte erfolgreich um die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Das Publikum konzentriert sich nicht allein auf einen, sondern gleich auf alle vier Speaker auf der Bühne. Nur an der Farbe, in der die Kopfhörer aufleuchten, können die Redner von der Bühne aus sehen, wer ihrem Vortrag gerade folgt und wer nicht. Sich dabei nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, ist anspruchsvoll. Ina Bär meisterte die Herausforderung souverän. Sie hatte bereits im letzten Jahr bei der „GEDANKENtanken-Rednernacht in Köln auf der Bühne gestanden und ihre Qualitäten bewiesen.

Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung

Die Markkleebergerin ist Erziehungscoach und Autorin des „ErziehungsratgeBÄRs“. „Meine Mission ist, möglichst vielen Eltern zu zeigen, wie sie eine gute Beziehung zu ihrem Kind aufbauen können und wie Erziehung leichter wird“, erklärt die Mutter zweier erwachsener Kinder. Sie war viele Jahre alleinerziehend. „Ich kann mich noch sehr gut an die Probleme damals erinnern, die mir das Leben schwer gemacht haben. Bis ich erkannt habe, dass alles an mir selbst lag“, sagt sie. Ihre Botschaft: „Verändere nicht Dein Kind, sondern beginne bei Dir.“ In ihrem Buch geht es also nicht nur um Erziehung, sondern um Persönlichkeitsentwicklung. „Ein entspannter Familienalltag ist zugleich Voraussetzung für eine harmonische Partnerschaft, stabilisiert die Gesundheit und ist vor allem die Basis für beruflichen Erfolg“, betont Ines Bär. Auf ihrer Internetseite www.kinder-leicht-erziehen.de kann man sie nicht nur als Rednerin buchen. Interessierte finden auch ihre Angebote als Erziehungscoach.

Von Gislinde Redepenning