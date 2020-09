Leipzig

Der Leipziger Hobbykoch Maximilian Hensel hat jetzt bei der „ZDF-Küchenschlacht“ das Wochenfinale gewonnen und sich für die „Champions-Week“ Anfang Oktober qualifiziert. Für den IT-Berater ging damit ein Traum in Erfüllung – aber manchmal kommt es anders, als man denkt.

Kochshow ohne Begleitung

Aus einer Bierlaune heraus habe sich der 28-Jährige Anfang des Jahres bei der ZDF-Kochshow „ Küchenschlacht“ beworben: „Nach dem dritten Getränk mit Freunden habe ich den Entschluss gefasst, jetzt mache ich mit“, erzählt der Leipziger. Das Online-Formular war schnell ausgefüllt, dazu ein paar Fotos und ein kleiner Text hochgeladen und ab ging die Post. „Dann kam Corona und es passierte erstmal nichts. Im Mai klingelte endlich das Telefon.“ Nach etlichen Gesprächen mit der Produktionsfirma und unzähligen Fragen, die er beantworten musste, stand Mitte Juli der lang ersehnte Drehtermin in Hamburg statt – allerdings corona-bedingt ohne Publikum und Begleitung. Gedreht wurden zwei Folgen pro Tag: „Das war harte Arbeit“, erinnert sich der Hobbykoch. Jeder Tag stand unter einem anderen Motto – von der Leibspeise, über die Vorspeise bis zum Gericht des Moderators.

Fünf Runden bis zum Wochensieg

Maximilian kochte sich von Folge zu Folge in die Herzen der Jury und beim letzten Dreh stand für ihn zur Halbzeit fest, aus der Schlacht gehe ich als Gewinner hervor, erinnert er sich. „Als mein Kontrahent Fehler machte, da wusste ich, jetzt schlägt mein Stündchen“, sagt der Hobbykoch, der mit ambitionierten Gerichten punkten konnte.

Angefangen mit Roastbeef an Madeirasauce, Walnuss-Sellerie-Kartoffelpüree und Pfifferlingen als seiner persönlichen Leibspeise, weiter ging es mit der Vorspeise Saiblings-Tatar mit dunkler Schokolade, frittierten Kräuterrollen und Blaubeer-Vinaigrette. Zum Motto „ Frankreich“ am dritten Tag zauberte er ein Dreierlei von der Feige. „Alles learning by doing“, versichert er.

Das Motto „Warenkorb“ umzusetzen, war für Hensel das Gericht mit dem größten Anspruch. Manchmal reicht aber auch nur ein Süppchen – mit seiner Kokos-Koriander-Mischung in der Nussschale mit asiatischem Wirsing-Räuchertofu-Salat überzeugt er die „sterneköchelnden“ Juroren. Und beim Finalgericht, der Leibspeise des Moderators Johann Lafer, kam ein Flanksteak mit Tomaten-Salsa, Avocado und Risotto mit schwarzem Tee auf den Tisch.

Am Ende hieß der Sieger Maximilian Hensel aus Leipzig! „Breit von der Woche habe ich mich anschließend in den Zug nach Hause gesetzt. Am letzten Freitag saß ich mit Freunden und meiner Familie vorm Fernseher, um alle Folgen anzuschauen. Und wir haben es auch krachen lassen!“

Burger auf dem Weihnachtsmarkt

Maximilian Hensel, aufgewachsen in Brandis und Wurzen, kam mit 18 Jahren nach Leipzig, um eine Ausbildung zum Mediengestalter zu absolvieren. Seitdem ist die Messestadt seine Heimat und hier hat er auch gemeinsam mit seinem Vater, der als Vertriebsleiter tätig ist, dessen Traum, einmal auf dem Weihnachtsmarkt einen Stand zu betreiben, vor drei Jahren erfüllt. „Für uns war das eine Art Experiment. Wir haben uns für Burger entschieden und mit regionalen Anbietern für Brötchen und Fleisch gut zusammengearbeitet. Unser Konzept ging auf“, plaudert Sohnemann, der seitdem auf keinem Leipziger Weihnachtsmarkt fehlt. Das Fazit des Vaters nach langen Arbeitstagen über vier Wochen, die morgens um 6 Uhr mit der Beschaffung der Lebensmittel begannen und lange nach Schließung des Standes endeten, lautete: „Es gibt einfachere Dinge, um Geld zu verdienen.“

Kochen ist Entspannung

Maximilian kocht am Abend für seine Partnerin und zukünftige Ehefrau Anne, die seine liebevoll zubereitete Hühnersuppe und selbst gemachte Tacos am liebsten mag. „Kochen ist für mich Entspannung vom Tag. Ich schlendere auch gerne an die Regalen vorbei und bastle mir im Kopf Gerichte zusammen“, sagt Hensel, der auch Musiker der Band „Atonor“ ist. Als Kind spielte er im Ensemble von Erwin Stache, dem Klangkünstler und Komponisten aus Beucha.

Küchenschlacht oder Hochzeit

Als Wochensieger bestreitet der IT-Berater am 8. und 9. Oktober eigentlich die „Champions-Week“ in Hamburg – das große Finale findet unwiderruflich am 10. Oktober statt, so die Ansage der Produktionsfirma. Maximilian hat für den Sonnabend aber schon lange andere Pläne: Er heiratet an diesem Tag seine Liebste in der „Alten Handelsbörse“. Das Finale müsste dann ohne ihn stattfinden.

Trotzdem steht der Leipziger auch künftig am Herd, denn schließlich gibt es auch andere Fernsehshows. Die Bewerbung für die Fernsehsendung „The Taste“ ist fast fertig, die letzten Löffel-Gerichte sind gekocht und fotografiert.

Von Regina Katzer