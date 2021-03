Die Leipziger Medizinstudentin Kristin Lidzba und ihr Kommilitone Simon Yacoub aus Taucha haben bei Showmaster Jörg Pilawa um jede Menge Kohle gequizzt. Wie sich die Freunde geschlagen haben, ist am Montag ab 16.10 Uhr in der ARD zu sehen.

Sorgen für jede Menge Spaß: Kristin Lidzba und Simon Yacoub lernten am Leipziger Sportgymnasium und trafen sich später an der Uni wieder. Am Montag stehen die angehenden Mediziner bei Quizmaster Jörg Pilawa im Studio. Quelle: privat