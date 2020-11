Leipzig

Das Modeunternehmen „Mein Fischer“ hat in der vergangenen Woche das Kampagnen-Shooting für den Frühling/Sommer 2021 in einem Studio im Leipziger Stadtteil Leutzsch absolviert. Die 120 Quadratmeter glichen einem Fashion-Mekka – Mode, Schuhe und unzählige Accessoires für die neue Looks, die das Modehaus mit einer 188-jährigen Geschichte in insgesamt 16 Filialen in ganz Mitteldeutschland vertreibt.

Fashion Couple

Neben Chefin Birgit Fischer hatten auch Marketing-Chef Thomas Hickmann und Stojan Kurtew, der Head of Styling, alle Hände voll zu tun. Zufrieden beobachteten die drei das neue Fischer-Model Audrey, eine junge Französin, die mit einem frischen Corona-Test aus Hamburg angereist war. Model Benjamin steht bereits seit drei Jahren für „ Fischer“ vor der Kamera – das Pärchen setzte die neue Mode-Kollektion ganz entspannt mit einer gewissen Eleganz souverän um.

Insgesamt standen 70 Motive auf dem Plan des Haus- und Hof-Fotografen Hagen Wolf, der von Hickmann als „mein ideales Auge“ tituliert wird. Mit vollem Einsatz und ohne Schuhe baute der Leipziger die Fischer-Kampagne Stück für Stück aus vielen modischen Bausteinen zusammen. „Wir haben das Ganze bewusst reduziert und alles cleaner gestaltet“, beschreibt der Marketing-Manager die „neue Besinnung auf Ruhe“. Absoluter Hingucker am Mittwoch war ein brautähnliches weißes Kleid, das vielleicht beim nächsten Opernball getragen werden kann.

Helle Neutral-Töne mit frischen Farben

Styling-Chef Kurtew, der aus 15 Jahren Berufserfahrung schöpft, agiert äußerst konzentriert am Set, das von lauter Rockmusik beschallt wird. Bild für Bild baut er es aus fast 60 Outfits zusammen, setzt Highlights aus lautem Rot und Orange neben hellen Neutral-Tönen wie Sand, Beige und Cognac. Auch frische Pastellfarben wie ein zartes Zitronengelb sind angesagt. „Unsere Damenkollektionen sind feminin verspielt, aber cool – gerne auch mit Boots. Die Herren dürfen auch mal ein Polo anstatt eines Hemdes tragen. Die neue Entspanntheit gepaart mit einer gewissen Eleganz“, erklärt der Fischer-Mitarbeiter, der Mode-Schulungen fürs ganze Personal gibt und auch einen Blick auf die Stylisten des Unternehmens wirft.

Um die Arbeit für alle so angenehm wie möglich zu gestalten, gab es kistenweise Wasser, leckeres Obst und ein paar Süßigkeiten – vor allem aber frische Kaffeebohnen.

Von Regina Katzer