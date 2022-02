Leipzig

Melanie Müller ist TV-Reality-Star, Dschungelkönigin und Sängerin, die mit Auftritten auf der Party-Insel Mallorca ihr Geld verdient. Laut ihrem neuen Manager, Kevin Neon, will sich die 33-Jährige nun von Trash-Formaten verabschieden. Es soll ruhiger werden um Melanie Müller. Den Valentinstag verbrachte sie mit ihrer neuen Liebe, dem Leipziger Immobilien-Makler Andreas Kunz, in Paris.

Mike und Melanie gehen getrennte Wege

Melanie Müller und Ex-Ehemann Mike Blümer gaben sich 2014 das Ja-Wort, gründeten eine Familie und schoben gemeinsam ihre Karriere im Reality-TV an. Sie schafften sich ihr Liebesnest im ehemaligen Bahnhof in Leipzig-Wahren. Glücklich schien das Leben mit Tochter Mia Rose und Söhnchen Matty, dem Kindermädchen und den vierbeinigen Haustieren. Nachdem Melanie Müller, eine gebürtige Oschatzerin, am Silvesterabend ihren Ehering mit einer Rakete in die Luft katapultiert hatte, war die Geschichte mit Mike wohl zu Ende erzählt.

Das war einmal: Familienbild mit Noch-Ehemann und Ex-Manager Mike Blümer und den gemeinsamen Kindern. Quelle: Regina Katzer

Auszeit in Paris

Melanie Müller nimmt sich mit ihrem neuen Freund Andreas Kunz, einem Leipziger Immobilien-Makler, derzeit eine Auszeit. Das bestätigte Kevin Neon, Eventmanager aus Nordhausen, der seit fast zwei Monaten an Müllers Seite ist. „Wir haben uns über Entertainerin Miss Chantal kennengelernt, für die ich auch Musik produziere“, erzählt der Thüringer.

Melanie Müller ist mit ihrem neuen Freund Andreas Kunz auf Liebesurlaub in Paris. Quelle: privat

Erste Bilder mit ihrem neuen Herzensmenschen postete Melanie Müller von einer Reise am Valentinstag. Beide seien in Paris schick essen gewesen und hätten vorm Eiffelturm ein paar Fotos geschossen. „Die Kinder werden gut versorgt von den Großeltern“, wirft der Manager ein.

Verabschiedet sich Melanie Müller aus den TV-Shows?

Die Trash-Ikone sei dabei, sich zu erden. Dafür habe sie auch einen Schamanen engagiert: „Der bringt sie in die Ruhe“, erklärt Neu-Manager Neon. Alles was Melanie Müller jetzt brauche, wäre Zeit für sich, um neue Energie zu tanken. „Es werden neue Projekte entstehen. Ob die Musik weiter eine Rolle spielt, steht noch in den Sternen“, verrät der 30-Jährige. Es gehe definitiv weg vom Trash: „Melanie will weg von ihrem Ruf, positiver dastehen, nicht immer nur die Opferrolle einnehmen oder als Buhmann gelten“, so Neon.

Von Regina Katzer