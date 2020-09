Leipzig

Ein ganz besonderes Gefährt sorgt seit August in der Leipziger Innenstadt für Aufsehen. Chauffeur Jürgen Laube, kurz Joe genannt, sitzt hinterm Lenkrad von Leipzigs erster Elektro-Kutsche und fährt seine Gäste zu den Hotspots der Messestadt.

„Mein Leipzig lob’ ich mir“

„Meine gemütliche Kutsche bietet Platz für maximal sieben Personen. Und auch in der kühlen Jahreszeit ist es dank Regenverdeck, Sitzheizung und ein bisschen Glühwein kuschelig warm“, plaudert der 56-jährige Diplom-Ingenieur. Die Touristen genießen es, auf Stadt- und Landpartien mit maximal 25 Kilometer pro Stunde entspannt durch die Gegend zu fahren.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Vom Napoleon bis zum Roten Stern - eKutsche Landpartien über die Alte Messe zum Völki mit allerlei Geschichte(n) Ab eine... Gepostet von eKutscheLeipzig am Montag, 31. August 2020

Leipzig ist nicht nur sehenswert, sondern hält auch jede Menge spannende Stadtgeschichten bereit. Jürgen Laube, der in Dresden aufgewachsen ist, lebt seit 20 Jahren in Leipzig und erzählt Anekdoten am Goethe-Denkmal auf dem Naschmarkt oder vorm Neuen Rathaus, in dessen Keller edler Gerstensaft gebraut wird. „Ich stehe in regem Austausch mit den Stadtführern“, lässt er wissen.

Joe Laube schätzt seine Arbeit an der frischen Luft. Quelle: Regina Katzer

Von der bayerischen PS-Hochburg zum E-Kutscher

Nach dem Maschinenbau-Studium in Zwickau und seiner Republikflucht 1989 über Ungarn wurde er in Bayern, einer Hochburg der Automobil-Industrie, sesshaft. In Regensburg, wo die Donau mitten durch die Stadt fließt, habe er sich auch ein bisschen heimisch gefühlt. Nach dreijähriger Arbeit bei BMW wurde er 1993 in die Zentrale nach München befördert, wo er Karriere im Management machte. Neben seinem Job studierte Laube an der Fern-Uni Hagen Betriebswirtschaftslehre und gründete eine Familie. Als der Standort Eisenach im Jahr 1998 rief, überlegte der Diplom-Ingenieur nicht lange und übersiedelte nach Thüringen. „Unter OBM Tiefensee fiel 2001 die Entscheidung für die BMW-Ansiedlung in Leipzig. Als Projektmanager war ich für den Anlauf der Produktion zuständig. Und auch für das einzige Elektro-Auto i3 der Bayerischen Motoren Werke“, sagt Laube mit Stolz in der Stimme.

Laube hat nicht nur eine Affinität zu Autos, sondern ist auch ein leidenschaftlicher Segler. Vor drei Jahren erfüllte er sich einen Traum und überquerte wie Christoph Kolumbus den Atlantik von den Kanarischen Inseln bis in die Karibik. „Auf meiner Reise über 2700 Seemeilen reifte mein Entschluss, meinen Beruf an den Nagel zu hängen und etwas Neues anzufangen.“

Er trennte sich einvernehmlich von seinem langjährigen Arbeitgeber und bei einem Berlin-Aufenthalt sah er eine originelle Elektro-Kutsche auf der Straße: „Da hat mich die Muse geküsst und ich wusste sofort, dass Leipzig so eine Kutsche braucht. Mit Hilfe osteuropäischer Handwerkskunst und ’German Engineering’ wurde die erste Leipziger historisch angehauchte Elektro-Kutsche gebaut.“ Sie funktioniert wie ein modernes E-Auto und das Design entspricht den 120 Jahre alten gewerblichen Droschken, die schon 1897 auf der Internationalen Funkausstellung zu sehen waren.

Aufgrund des Corona-Lockdowns musste Leipzigs erste E-Kutsche noch eine Weile im Stall bleiben, aber seit August ist das umweltfreundliche Gefährt im Einsatz. „Das notwendige Hygienekonzept ist mit an Bord – es gibt Desinfektionsmittel und zwei Haushalte dürfen ohne Mundschutz bei mir Platz nehmen“, sagt Laube optimistisch in die Zukunft blickend zum Abschied.

Von Regina Katzer