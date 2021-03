Leipzig

Wie sich ein heimischer Esstisch zu einem paradiesischen Garten verwandelt, das wissen Designerin Silke Wagler und Kunsthandwerkerin Franziska M. Köllner. Die kreativen Leipzigerinnen haben sich bei einer Grassi-Messe vor 31 Jahren kennengelernt und sind seitdem befreundet, erzählen sie. „Uns fehlte immer die Zeit, auch mal zusammen zu arbeiten. Die Krise gibt uns jetzt diese Zeit – zum Nachdenken, um uns neu zu finden und gemeinsame Pläne zu schmieden“, sagt die Frau, die das Schneidern von der Pike auf gelernt hat.

Mode trifft Keramik

Mehrmals in der Woche treffen sich Franziska M. Köllners Atelier in Leipzig-Leutzsch, um im „Paradiesgarten“, wie sich das Kunstprojekt nennen, zu werkeln. „Die Ideen sprudeln, weil wir mit einem ähnlichen ästhetischen Empfinden arbeiten. Das schweißt uns zusammen“, plaudert die Keramikerin, die mit ihren Matcha-Schalen viele Teeliebhaber glücklich macht. Die Frauen begegnen sich mit großer Offenheit und Neugierde, begutachten Stoffe und Farben für ihre neue Interieur-Linie und haben gemeinsam auch an einem animalischen Logo getüftelt. Köllner und Wagler sind im chinesischen Sternzeichen Affe geboren und mit dem Spitzwegerich, der für starke Abwehrkräfte sorgen soll, symbolisieren die beiden Tiere eine kraftvolle Stärke für den Neuanfang.

Fotoshooting in heimischen vier Wänden

Fürs aktuelle Shooting standen Kunstpädagogik-Studentin Anna Scharping, die ausgebildete Töpferin ist, und Gastronom Eldar Fano von der „Akko Humus Bar“ in Plagwitz vor der Kamera von Fotografin Nina Emilia Köllner. Und auch Hector, der Vierbeiner von Silke Wagler, genoss das kreative Chaos, um sich backstage in Szene zu setzen. Die bequeme Strick-Kleidung, die die Mode-Designerin für die neue Linie entworfen hat, wurde in Mühlhausen gefertigt und ist bestens für ein stilvolles Outfit im Homeoffice geeignet. Das handgemachte Geschirr und die großen Steingut-Objekte der Keramikerin, die liebevoll von der Modemacherin bemalt wurden, sind ein Hingucker auf dem gedeckten Tisch mit der in der Oberlausitz produzierten bestickten Leinendecke und den gesunden Artischocken.

Die Künstlerinnen Silke Wagler (2.v.l.) und Franziska M. Köllner (2.v.r.) setzen ihre Arbeiten in Szene. Als Models agieren Anna Scharping und Gastronom Eldar Fano. Hinter der Kamera steht Fotografin Nina Emilia Köllner. Quelle: Regina Katzer

Bilder einer Ausstellung

Sobald Eldar Fano seine Bar im Westen der Stadt wieder aufsperren darf, gibt es die Fotos vom Mode-Shooting an seinen Wänden zu entdecken. Der Familienvater stammt übrigens aus der israelischen Stadt Akko in Westgaliläa und kam vor sechs Jahren nach Sachsen. Als er passende Schalen für seine mediterranen Gerichte suchte, lernte er die Keramikerin Franziska M. Köllner kennen, die ihn später mit ihrem handgefertigten Geschirr glücklich machte.

Von Regina Katzer