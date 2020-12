Leipzig

Sachsen hat eine neue Morgenshow: Ab 4. Januar 2021 moderieren Jürgen Karney und Wolfgang Lippert, zwei Fernsehstars der Achtzigerjahre, das neue Frühstücksradio beim Radiosender R.SA. Vorab steht das Duo schon beim Spendenmarathon an den Mikrofonen.

Auf Sendung

Schon in den Achtzigerjahren waren Jürgen Karney und Wolfgang Lippert ein erfolgreiches Team: In einer Live-Radioshow spielten sie sich die Pointen zu, nach der Wende war Karney maßgeblich am Erhalt und der Privatisierung des Berliner Rundfunks beteiligt. Heute blickt der Moderator, Produzent und Programmdirektor auf fast 50 Jahre Medienerfahrung zurück. In seiner TV-Hitparade „Bong“, der populärsten Musikshow der DDR, entdeckte der heute 66-Jährige die Moderatorin und Sängerin Inka Bause. In seiner Autobiografie „Auf Sendung“ reflektiert Karney seine Erlebnisse vor und hinter den Kulissen der Branche.

Erna kommt

Ob DDR-Hitparade, Kindersendung, Talkshow, Quiz oder große Abendshow – Entertainer und Sänger Wolfgang Lippert (68) gehört seit über 40 Jahren zu den beliebten Fernsehunterhaltern in Deutschland. 1983 landete er mit „Erna kommt“, komponiert von Arndt Bause, einen Hit und absoluten Ohrwurm. Ein Jahr später begann seine Karriere im Fernsehen und zu Beginn der Neunzigerjahre moderierte er die Sendung "Wetten, dass…?“.

Spendenmarathon zum Auftakt

Als Auftakt moderieren Karney und Lippert ab kommenden Montag drei Tage nonstop den großen R.SA- Spendenmarathon für notleidende Kinder in Sachsen. Damit helfen sie mit, die Zukunft von drei Kinderprojekten im Freistaat zu sichern.

Von Regina Katzer