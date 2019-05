Leipzig

Ein gelber amerikanischer Schulbus sorgte am Freitag für Aufsehen vorm (ehemaligen) Sol y Mar in der Gottschedstraße. Aber auch der Typ, der damit los wollte: Der Berliner Rapper MC Fitti startete von Leipzig aus mit fünf Fans aus ganz Deutschland zur „fetten Tour“ nach Prag. Am Donnerstag Abend hatte der „Whatsapper“ im Felsenkeller vor 200 Leuten gespielt. Leipzig war die letzte Station seiner sogenannten 200-er Tour, deshalb folgte zum Abschluss die Extra-Runde nach Prag. „Ich lasse die alte Tradition der Kaffeefahrt wieder aufleben“, sagte MC Fitti über seine Aktion. „Die Idee ist, an der Grenze in den Bordershops für unser Wochenende in Prag schön einzukaufen und es sich dann in dieser wunderschönen Stadt gut gehen zu lassen. Ich freu mich riesig auf den Trip!“

Dominic, Steffi, Anna, Marcus und Paul hatten Glück im Gewinnspiel gehabt und stiegen mit ihm in den Partybus Richtung tschechische Hauptstadt. In der böhmischen Stadt Aš ging es über die Grenze. In der Stadt an der Moldau sind Party, Spaß und Stadttour angesagt. Den außergewöhnlichen Bus hatte das Unternehmen Travelfree, Nachfolger der Duty Free Shops, zu seinem 15. Jubiläum zur Verfügung gestellt. MC Fitti ist ein deutscher Rapper, der 2018 mit seinem Song „Schön, mich zu sehen“ erfolgreich war.

Von Kerstin Decker