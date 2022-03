Leipzig

Abends nach Hause kommen, den Kühlschrank öffnen, gucken, was noch da ist und daraus ein schmackhaftes Essen zaubern – für Laien eine sehr bekannte Situation. Sat.1 macht daraus eine neue Kochshow, die ab 7. April unter dem Namen „Kühlschrank öffne dich!“ läuft. Profiköche stellen sich der Aufgabe, aus dem Kühlschrank-Inhalt völlig fremder Leute in 30 Minuten etwas Kreatives und Schmackhaftes auf den Tisch zu bringen. Das Ergebnis wird von den Kühlschrank-Besitzern anschließend gegessen und mit Punkten bewertet.

Im Duell der Kochprofis tritt auch Lisa Angermann aus dem Leipziger Sternerestaurant „Frieda“ an. Quelle: Sat.1/Willi Weber

Lisa Angermann kocht mit Robin Pietsch aus Wernigerode

Mit am Start ist Lisa Angermann (30) aus dem Leipziger Sterne-Restaurant „Frieda“. Privat kennen natürlich auch sie und ihr Mann Andreas Reinke die Sache mit den Resten im Kühlschrank, „zum Beispiel die Packung Käse mit der letzten Scheibe drin, die niemand mehr anrührt.“ Allerdings besitzen die beiden gar keine richtige Küche, da sie gleich über ihrem Restaurant wohnen. In „Kühlschrank öffne dich!“ bildet Lisa ein Duo mit Robin Pietsch (33), Sternekoch aus Wernigerode. Das rein ostdeutsche Team guckt bei insgesamt drei Familien oder WG’s in den Kühlschrank. Gekocht wurde für bis zu fünf Personen. „Die waren total baff, was aus ihren Zutaten geworden ist“, berichtet die Leipzigerin.

Zwei Köche, ein Kühlschrank und nur 30 Minuten Zeit

Lisa Angermann und Robin Pietsch checken kurz, was im fremden Kühlschrank drin ist. Danach haben sie 30 Minuten Zeit, daraus etwas Schmackhaftes zu kochen. Quelle: Sat.1/Willi Weber

„Es ist unglaublich spannend, mal in einem fremden Haushalt in den Kühlschrank zu gucken“, erzählt Lisa Angermann. „Wir hatten den Ehrgeiz, die Familie glücklich zu machen. Andererseits sitzt einem die Zeit im Nacken, 30 Minuten sind schon sportlich.“ An den Kühlschränken gab es ein paar Hinweise für die beiden Profiköche. „Anhand dieser Hinweise haben wir uns vorgestellt, wer dann später vor uns sitzen wird. Das hat aber meist nicht geklappt“, verrät Lisa. Produziert wurde die Show erst Anfang März in Köln. Lisa Angermann ist am 28. April in Folge 4 auf dem Bildschirm zu sehen, und danach auch in den Folgen 5 und 6.

„The Taste“-Team trifft auf Promi-Köche

Die Stammbesatzung von „Kühlschrank öffne dich!“ besteht aus zwei Leuten: Profikoch Alexander Kumptner aus Wien und Nachwuchsköchin Hanna Reder aus Berlin. Hanna kam 2021 bei der Kochshow „The Taste“ mit dem Team Kumptner ins Finale. Herausforderer dieser beiden sind Alexander Herrmann, Cornelia Poletto („Kitchen Impossible“), Johann Lafer, Viktoria Fuchs, Max Strohe, Ali Güngörmüş, Richard Rauch, Lisa Angermann, Robin Pietsch, Frank Buchholz, Pia-Engel Nixon und Christoph Rüffer.

Tipps und Tricks zum einfachen Nachkochen

Neben einem spannenden Wettkampf und leckeren Gerichten zum einfachen Nachkochen erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer Tipps und Tricks rund ums Kochen, Lebensmittel und Ernährung. Hanna Reder: „Essen bestellen oder noch mal schnell einkaufen gehen, das ist leicht. Aber den Kühlschrank öffnen und etwas wirklich Gutes daraus kochen, darin liegt die echte Herausforderung. Wenn wir den Leuten Ideen für ihren eigenen Kochalltag geben können und sie zusätzlich inspirieren, Lebensmittel nicht einfach so wegzuschmeißen, wäre das grandios!“

Kochbuch-Autorin Ruth Moschner moderiert

Moderiert werden die sechs Episoden von Ruth Moschner, die selbst mehrere Kochbücher geschrieben hat. „Kühlschrank öffne dich!“ basiert auf der kanadischen Erfolgsshow „Fridge Wars“ und wird produziert von Endemol Shine.

Von Kerstin Decker