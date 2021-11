Schauspielerin Sophie Pfennigstorf hat Wurzeln in Markkleeberg und Leipzig.Am 14. November spielt sie im ZDF-Herzkino-Streifen „Ein Sommer in Istrien“ die Hauptrolle.

Schauspielerin Sophie Pfennigstorf, geboren 1989 in Leipzig, spielt die Hauptrolle in der ZDF-Produktion „Ein Sommer in Istrien“, der am 14. November ausgestrahlt wird. In dem Spielfilm ist sie als Fußballscoutin Anne Schuster zu erleben. Quelle: ZDF/Arvid Uhlig